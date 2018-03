Paris, France

Oliver Travère est en train de tester le niveau de sa sono, jeudi 29 mars, la veille de l'ouverture de la Foire du Trône à Paris. Il tient une maison hantée et cette année, comme pour toutes les attractions, sa musique ne doit pas dépasser les 70 décibels.

"Je pense que ce n'est pas un problème de régler la sono, commente-t-il. Pour une bonne attraction, t'as pas besoin d'une sono forte, c'est juste pour faire une ambiance."

Moins de nuisances pour les riverains

Cette mesure sert à réduire les nuisances sonores pour les riverains. Le forain s'y plie volontiers, en revanche, il n'a pas entendu parler des nouveaux horaires désirés par la mairie, servant également à réduire les nuisances. Selon les élus du 12ème arrondissement parisien et selon le site internet de la Foire du Trône, les festivités ferment à 22h les soirs de semaine et non plus minuit.

"Ça, je ne l'ai pas encore entendu", admet Oliver. Marcel Campion, le "roi des forains", explique plutôt que les forains ont accepté de concéder une demi-heure. A "22h, c'est la musique [qu'on éteint], comme ça a toujours été, donc ça, il n'y a rien de changé", selon lui.

Des camions de CRS trop visibles selon les forains

Un exemple qui trahit les malentendus entre les forains et la ville de Paris. D'ailleurs, le commissaire divisionnaire de la préfecture de police de Paris et les services de la mairie du 12ème arrondissement quittent subitement une réunion de préparation, ce même-jour.

Le premier après un long débat sur la sécurisation de la foire. "Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des obstacles, pour éviter qu'un camion lancé à pleine vitesse puisse rentrer de force dans la foire du trône", explique à la foule Gérard Deutscher.

Mais faut pas qu'on ait un mur de camions de CRS ! - Les forains

"C'est vrai, c'est bien, on a de la sécurité à la Foire du Trône. Mais ce n'est pas accueillant, témoigne Madison qui craint de perdre de la clientèle. Quand une famille arrive, ils ont envie de voir des lumières, de la musique, des gens s'amuser, des peluches, des barbes-à-papa. Ils n'ont pas envie de voir 10 camions de CRS armés."

Une Foire du Trône réduite en 2019 ?

La sécurité, c'est des deux côtés rappelle ensuite la mairie. Toutes les attractions doivent être contrôlées avant l'ouverture de la foire. L'an dernier, plusieurs incidents ont été signalés. Une femme a notamment frôlé l'accident sur l'attraction "Adrénaline", qui n'a pas été remontée cette année.

Mais la discussion est devenue houleuse avec les services de la mairie au sujet de l'absence de parking autour de la foire. Une décision écologique. "On a besoin de places de parking pour avoir des familles qui viennent nous voir, pour avoir des gens qui puissent venir s'amuser", s'indigne Madison.

D'autres forains s'inquiètent déjà pour l'édition 2019 : la surface de la Foire du Trône pourrait être réduite de moitié. "On ne sait pas quelle partie va être diminuée et fatalement il y en a qui vont rester sur le carreau", regrette Philippe, tandis que Jean-Mathieu s'agace : "J'ai une rancune envers tout ce qui est municipalité, mais bon, on fait avec, malgré des décisions qu'on trouve arbitraire."

The show must go on, c'est obligatoire. - Jean-Mathieu

La Foire du Trône, pelouse de Reuilly, 12ème arrondissement de Paris. Du 30 mars au 27 mai, de midi à 22h les jours de la semaine, et jusqu'à 1h du matin les samedis et veilles de jour férié.