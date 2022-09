La foire-expo de Clermont-Cournon de retour pour sa 44e édition

La foire exposition de Clermont-Cournon est de retour à la Grande Halle d'Auvergne, à Cournon (Puy-de-Dôme), pour sa 44ème édition du samedi 10 au dimanche 18 septembre. Piscines, voitures, cuisines, produits locaux... vous trouverez de tout dans les 57 000 mètres carrés d'exposition.

Cette année, plus de 450 exposants, pour la majorité venus d'Auvergne, vous donnent rendez-vous à la foire de 10 heures à 19 heures.

Cette année, la ville de Lisbonne est mise à l'honneur. De nombreuses animations portugaises sont prévues ce dimanche 11 septembre sous le chapiteau France Bleu Pays d'Auvergne (au niveau du Village de la Restauration).

Plusieurs personnalités sont attendues cette semaine sur la foire. Stéphane Plaza sera présent le mercredi 14 de 11 heures à 12h30 et de 14h30 à 17h30 dans les allées pour échanger avec les visiteurs autour de l'habitat.

Samedi 17, le groupe Collectif Métissé sera en spectacle à 17 heures sous le chapiteau France Bleu Pays d'Auvergne. Dimanche, ce sera au tour des artistes Trois Cafés Gourmands, à 15 heures, au même endroit. Les spectacles sont gratuits.

Comptez 7 euros la place. Tarif réduit à 3 euros pour les demandeurs d'emplois et les titulaires de la carte Citéjeune. Entrée gratuite pour tous à partir de 18 heures, ainsi que pour les moins de 18 ans, les étudiants et les personnes à mobilité réduite. Entrée également gratuite le mardi 12 septembre pour tout le monde, et les mardi 13 et jeudi 15 septembre pour les plus de 60 ans.