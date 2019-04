La foire expo de Clermont-Cournon met le cap sur Tokyo en 2019

Ce sera la 42eme. La foire Internationale de Clermont-Cournon aura lieu du 7 au 15 septembre et marquera comme d'habitude la rentrée. Une foire en format légèrement réduit cette année.

Clermont-Ferrand, France

Les habitués auront probablement du mal à s'y retrouver. La foire va passer de 90.000m², la surface qu'elle occupe depuis l'ouverture du parc des expositions de Cournon en 2004, à 66.000m². Mais la surface pour les exposants ne change pas, toujours 45.000m². C'est possible en réduisant par exemple la taille des allées, qui passeront de 5 à 3 mètres de large, et en réorganisant les espaces. Toute la partie à droite du grand hall, coté Zénith, va disparaître. Une réorganisation qui permettra aux visiteurs d'avoir moins de chemin à faire (parfois sous une grosse chaleur) et qui évitera de donner une impression de vide, comme c'était le cas à certains moments.

Autre changement, la foire ne durera que neuf jours et se terminera le dimanche soir. Le dernier lundi est abandonné. C'était une journée un peu spéciale, avec quelques exposants qui démontaient leurs stands et peu de visiteurs, malgré l'entrée gratuite ce jour là. Le principe de la journée gratuite est conservé, ce sera désormais le lundi après le premier week-end.

Yoshi : Allez, on y va en japonais

Après Londres l'année dernière, c'est encore une capitale qui servira de thème à l'exposition. Tokyo sera dans l'actualité, avec la coupe du monde de rugby au Japon qui commencera une semaine après la foire et avant les Jeux Olympiques l'année prochaine. Un thème qui devrait permettre aussi de rajeunir le public grâce à l'attrait des mangas.

Autre rendez-vous désormais traditionnel, le grand trail. On retrouvera les trois trails organisés depuis quelques années et une nouveauté : la directissime. Cette épreuve très particulière partira du sommet du Puy de Dôme pour arriver au Zénith. Un parcours de 33 kilomètres avec un dénivelé négatif de 1.800 mètres, limité à 360 participants.

Les rendez-vous de la foire

- Des nocturnes (en partenariat avec France Bleu Pays d'Auvergne). Nuit blanche le samedi 7 septembre et nuit des zombies le vendredi 13.

- Un concert de Bernard Minet, qui chantera notamment des génériques de mangas, le dimanche 8 septembre.

- Deux journées séniors, avec le mardi 10 le spectacle du Garden Palace et le jeudi 11 un spectacle hommage à Mike Brant.

- La journée des enfants le mercredi 11 septembre avec Vulcania.

- Un salon art et métiers d'art du vendredi 13 au dimanche 15 septembre.

- Un salon rétro mode pin-up, pour les fans de vintage, également du 13 au 15 septembre.

- Un show burlesque avec une troupe d'effeuilleuse le samedi 14 septembre.

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site internet www.foire-de-clermont.com.