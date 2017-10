La Foire internationale et gastronomique de Dijon aux saveurs du Vietnam

La 28ème Foire internationale et gastronomique de Dijon ouvre ses porte le 1er novembre prochain et pour la première fois ce n'est pas un pays connu pour sa production du vin qui est à l'honneur, mais le Vietnam. L'accent sera donc mis sur la cuisine et la culture de ce pays.

"Nous commencions à manquer d'idées de pays réputés pour leur vin, alors cette année nous avons décidé de changer de formule", sourit Jean Battault, président de Dijon Congrexpo, organisateur de la Foire. L'accent sera donc mis sur l'art de la table et la culture de cette ancienne colonie française.

La France est la première destination pour les Vietnamiens"

"Quand il viennent en Europe, le Vietnamiens ne veulent qu'une chose, c'est voir la France, s'enthousiasme Ngyuen Thanh Vuong, directeur du Centre culturel du Vietnam en France, bien sûr, pour l'instant ils veulent surtout voir Paris, mais nous sommes en train de créer un circuit touristique pour leur faire découvrir la région de Beaune et celle de Dijon". Il est donc venu avec une pochette entière de carte de visites, car la Foire internationale de Dijon rassemble tous les acteurs de la gastronomie, du vin, et du tourisme bourguignon.

Le Vin pas en reste

Puisqu'il n'est pas au centre cette année, le vin a le droit à son mini-salon, Vinidivio, qui clôture la Foire, les 10, 11 et 12 novembre. Et cette fois, les organisateurs en profitent pour mettre la lumière sur le vin de Dijon. Les visiteurs pourront donc découvrir les Bourgognes de Montre-Cul, mais aussi le vignoble qui est en train de voir le jour sur le plateau de la Cras (propriété de la métropole de Dijon).

Le domaine de La Cras poura-t-il un jour rivaliser avec les vignobles de Beaunes c'est l'objet d'une conférence acec Marc Soyard, le vendredi 10 novembre à 18h00 à la Foire internationale et gastronomique de Dijon. - Dijon Métropole

