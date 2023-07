La folie Barbie à Carhaix, où le cinéma doit refuser du monde

La salle était archi-comble ce mercredi pour aller voir le film Barbie sorti le 19 juillet dernier au cinéma . A Carhaix, dans le Finistère, la première projection a eu lieu une semaine plus tard. Et Le Grand Bleu ne s'attendait pas à un tel succès. Pour preuve, les 209 places de sa seule et unique salle sont parties en quelques minutes, laissant une cinquantaine de personnes sur le carreau. La directrice du cinéma ne s'attendait pas à une telle affluence. Depuis sa sortie, 1.680.000 spectateurs sont allés voir le film.

Une semaine sur deux

"On a refusé un nombre impressionnant de spectateurs et de spectatrices", a expliqué Lena Olivier à France Bleu Breizh Izel. Le cinéma Le Grand Bleu partage la copie du film avec un autre cinéma, ce qui fait que Barbie n'est projeté qu'une semaine sur deux à Carhaix, cinq fois dans la semaine. "Ça veut dire que la semaine prochaine, la semaine commençant pour nous le mercredi, il ne sera plus à l'affiche. Mais il reviendra à partir du 9 août. On n'est pas autorisé à le passer deux semaines de suite, même avec un film qui marche aussi bien", explique la directrice du cinéma, qui regrette de ne pas pouvoir accueillir tout le monde. "Ca nous attriste toujours un peu, mais il y a d'autres séances à venir."

Et la prochaine séance justement , c'est ce vendredi 28 juillet, à 18h15. Mais vous l'aurez compris : mieux vaut réserver votre place.