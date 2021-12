La Folie de Cadenet de Castries obtient 300.000 euros de la Mission Bern

"J'ai pensé que c'était un canular, mais non c'est bien vrai", assure Isabelle Senaux, la propriétaire de cette gloriette de la seconde moitié du XIXe siècle, située à Castries, en pleine garrigue languedocienne. Après avoir été sélectionné en septembre par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern, elle vient d'obtenir officiellement une aide de 300.000 euros pour restaurer la bâtisse.

Ces 300.000 euros, c'est la somme maximale que la fondation peut verser. "On s'était dit pourquoi pas, 50.000, peut-être 100.000. Mais non, c'est bien 300.000. On est plus que ravie", précise encore Isabelle Senaux. "En même temps, on la trouve tellement merveilleuse qu'elle ne peut que séduire. Mais je crois qu'il y avait 100 projets, ce n'est qu'une petite folie, donc on ne savait pas si cela allait matcher avec des institutions qui ne sont pas sur place. Et bien oui.", ajoute-t-elle. Une décision qui la conforte dans son combat pour la sauvegarde de ce patrimoine.

Une grande nouvelle qu'Isabelle Senaux et sa compagne Barbara, à l'origine de l'association La Folie du Cadenet, créée en novembre 2018 avec pour objectif de fédérer les amoureux du site et de le restaurer, vont fêter comme il se doit ce soir, au champagne ! "On en avait acheté pour Noël, et bien il n'y en aura plus ce soir", sourit encore la propriétaire.

Une histoire à conserver

L'édifice appartient à sa famille depuis des années. Cette restauration était donc essentielle pour elle mais aussi pour l'histoire de Castries. "On ne fait pas cette restauration pour nous mais c'est aussi pour les promeneurs, les habitants de Castries et pour conserver ce "joyau" de notre patrimoine. On est bien triste de la voir dans son état actuel", précise encore Isabelle.

Les travaux vont vite démarrer à entendre la jeune femme. L'architecte n'attendait que le feu vert du financement. Les devis ont déjà été réalisés tout comme la prise de contact avec les entreprises. Il n'y a désormais plus qu'à les relancer. Les propriétaires espèrent pouvoir démarrer les travaux au printemps 2022.