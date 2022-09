Marseille, Aix-en-Provence, Toulon... la Provence prépare des nuits One Piece ce mardi soir pour la sortie du 102 ème tome de la série manga culte One Piece née il y a 25 ans.

La folie One Piece et du manga s'empare de la Provence

Ce mardi soir, sort en avant-première le 102 ème tome du manga cultissime "One Piece" le plus vendu au monde et en France, l'odyssée sans fin d'un trésor caché par le roi des pirates Gold Roger. Cette sortie est un événement aussi puissant que la sortie d'Harry Potter à l'époque. A Aix-en-Provence, trois librairies se réunissent dans un bar à jeux pour vendre en avant-première ce nouvel ouvrage à 22 heures pétantes. 350 exemplaires vont s'arracher.

Les fans sont prêts ! Copier

Geoffrey accueille la soirée One Piece à Aix en Provence © Radio France - Christophe Van Veen

Même chose à Marseille dans la toute nouvelle librairie spécialisée "Tsundoku" (46 cours Pierre Puget) qui a commandé une centaine de tomes. Cet événement est avant tout une manière de fêter le 25 ème anniversaire de ces aventures déclinées en dessin animé et films de cinéma.

La grande fête de la culture manga

Au Platobar - 40 rue des Tanneurs, dès 19h, dans le centre d'Aix-en-Provence : Fans déguisés en héros de manga, tombola pour gagner des souvenirs "One Piece", des quiz, des concours de dessins et bien sûr mises en vente du tome 102. Geoffrey qui ne connaît rien en manga mais qui rivalise de créativité pour animer son Platobar n'en revient pas : "On est surpris de l'engouement. On s'attendait à 80 personnes. J'ai déjà 450 demandes avec des gens qui veulent faire la queue dès 14 heures. Extraordinaire !" Nicolas, le patron de "Rêve de manga", n'est lui pas étonné du tout : "Certains vendraient un rein pour rencontrer l'auteur Eiichirō Oda. C'est un phénomène".

Dans le Var, la librairie Charlemagne à Toulon ouvre elle aussi ses portes ce mardi soir à cet imaginaire incroyable.