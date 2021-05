La Folle Journée à Château-Gontier-sur-Mayenne : il reste des places pour les deux concerts

Deux concerts de la Folle Journée sont programmés vendredi et samedi au théâtre des Ursulines à Château-Gontier-sur-Mayenne. Des places sont encore disponibles pour écouter les plus grands chefs d'oeuvre de Mozart.

Il reste des places pour les deux concerts de la Folle Journée à Château-Gontier-sur-Mayenne, prévus vendredi 28 et samedi 29 mai à 19h. C'est la première fois que la ville du Sud-Mayenne accueille ce festival, au Théâtre des Ursulines.

Un rendez-vous qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir les chefs d'oeuvre de Bach et Mozart : "la Folle Journée, ce sont des artistes-interprètes prestigieux qui font découvrir des oeuvres inédites sous des formes plus courtes pour faciliter l’accès à la musique classique et à des prix très raisonnables. Sur la magnifique scène du Théâtre des Ursulines se produira, le vendredi 28 mai à 19h, l’Orchestre Les Métamorphoses sous la direction d’Amaury du Closel dans un programme allègre et enjoué de 45 minutes dédié à Mozart (12€). Le lendemain, même heure, place au Trio Hélios, trio avec piano autour, là aussi d’oeuvres de l’auteur de la Flûte enchantée. Un récital de 3/4 d’heure pour seulement 6 €" indique, dans un communiqué, la mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Château-Gontier au Pôle Culturel des Ursulines, place Counord. Tél : 02 43 70 42 74. Les jauges étant limitées, un même acheteur ne peut acquérir plus de 4 places.