La Folle Journée à Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne, Saint-Berthevin, Hambers et La Croixille

La Folle Journée en région célèbre cette année son 20e anniversaire. Plus de 150 concerts de musique classique et contemporaine vont se dérouler dans les Pays de la Loire du vendredi 27 au dimanche 29 janvier. Plusieurs villes et villages mayennais participent à ce rendez-vous culturel.