La Folle journée de Nantes : découvrez la programmation 2018

La direction du festival de musique classique nantais La Folle journée a dévoilé ce lundi sa programmation pour l'édition 2018, qui se déroulera du 31 janvier au 4 février. Cette 24e édition espère emporter le spectateur "vers un monde nouveau".

Pour sa 24e édition, La Folle journée de Nantes sera consacrée au thème de l'exil. Du 31 janvier au 4 février 2018, avec le thème "Vers un monde nouveau", le festival de musique classique accordera une "large place aux oeuvres du XXe siècle et à celles de Frédéric Chopin", explique René Martin, le directeur artistique du festival. "Plus largement", explique-t-il, cette édition présentera "beaucoup de programmes originaux en relation avec le thème de l'exil : des chants du blues venu d’Afrique aux musiques klezmer et tziganes d’Europe de l’Est, des chants d’exil du Moyen-Âge aux musiques épurées de Giya Kancheli".

Parmi les têtes d'affiche, Barbara Hendricks viendra chanter sur la scène de l'auditorium Stefan Zweig, à la Cité des congrès, avec son blues band Road to freedom, le mercredi 31 janvier. L'orchestre philharmonique de l'Oural sera sur cette le même jour et à plusieurs reprises pendant le festival.

Les billets seront en vente à partir de ce samedi 16 décembre au samedi 3 février aux espaces culturels Leclerc Atlantis et Paridis, puis à la Cité des congrès ou au Lieu unique, uniquement pendant la durée du festival, du 31 janvier au 4 février 2018.