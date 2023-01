La Folle journée : "La musique classique est accessible au plus grand nombre", selon le directeur artistique

La Folle Journée en région débute ce vendredi 27 janvier : plus de 200 concerts de musique classique et contemporaine sont organisés jusqu'à ce dimanche 29 janvier dans 23 communes des Pays de la Loire, dont Laval, Saint-Berthevin et Château-Gontier-sur-Mayenne. Le festival a d'abord été créé à Nantes en 1995 puis il s'est étendu à l'ensemble de la région, il y a 20 ans. "C'est un festival qui a comme définition de bousculer toutes les idées reçues que nous avons sur ces concerts", détaille René Martin, le directeur artistique de la Folle Journée.

Des tarifs accessibles pour les concerts : entre 2 et 12 euros

Chaque année, la Folle Journée en région attire près de 60 000 spectateurs. Le festival continue d'innover pour poursuivre son premier objectif : "La musique classique est accessible au plus grand nombre", affirme René Martin, directeur artistique de La Folle Journée. Une scène ambulante est mise en place pour les 20 ans du festival cette année. Les musiciens quittent la ville et se déplacent à la campagne pour jouer. En Mayenne, des concerts sont organisés ce samedi 28 janvier à Hambers et à La Croixille. "Une salle de concerts qui se déplace dans les villages où il n'y a aucun équipement culturel", précise René Martin, invité sur France Bleu Mayenne ce vendredi 27 janvier.

Le directeur artistique de la Folle Journée rappelle que les places du festival sont proposées à des tarifs accessibles : entre 2 et 12 euros, selon les concerts. Le festival propose également des formats courts de 45 minutes de concerts afin de maintenir l'attention du public. "Mon idée était la suivante : quand vous demandez à quelqu'un de s'asseoir pendant deux heures pour écouter des œuvres qu'il ne connaît pas du tout, cela pouvait paraître prenant. J'ai donc arrêté un cadre de 45 minutes", retrace René Martin.

Après des concerts dans les Pays de la Loire, la Folle Journée aura lieu ensuite à Nantes du 1er au 5 février 2023.