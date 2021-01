La Folle Journée de Nantes en Pays de la Loire, festival de musique classique, est annulée en raison de la crise sanitaire. Il devait se dérouler fin janvier dans 14 villes dont Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne.

La Folle Journée, qui devait se dérouler à Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne fin janvier, est annulée

C'est un festival de musique classique qui était très attendue. La Folle Journée de Nantes en Pays de la Loire, qui devait se dérouler le dernier week-end de janvier, les 30 et 31, dans 14 villes de la région dont Laval et Château Gontier-sur-Mayenne, n'aura finalement pas lieu en raison de la crise sanitaire, tous les établissements culturels restent fermés jusqu'à nouvel ordre : "c'est après une réunion de travail en concertation avec l'ensemble des 14 villes partenaires, et au regard des annonces gouvernementales en vigueur à l’époque que nous avions décidé à l’unanimité de maintenir l'édition 2021 dans un format spécial adapté à la crise sanitaire, en le recentrant sur un week-end avec des concerts exclusivement en journée" rappelle Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire, dans un communiqué.

"Les dernières annonces gouvernementales nous contraignent à annuler la manifestation. Pour autant, nous restons pleinement mobilisés pour maintenir, sur l’année 2021, un rendez-vous culturel territorialisé d’exception" précisent les organisateurs qui vont tenter, avec les villes partenaires, de définir un nouveau format de concerts qui pourrait se dérouler au printemps.