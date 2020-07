Abbaye de l'Épau : un appel aux dons pour restaurer le gisant de la Reine Bérengère

La Fondation du patrimoine et le département de la Sarthe lancent une souscription auprès des particuliers, afin de contribuer aux travaux de déplacement et de restauration du gisant de la Reine Bérengère, à l'Abbaye de L'Épau. La campagne doit durer un an et vise à réunir 42.000 euros.

De l'argent pour un gisant : plus précisément, 42.00 euros que souhaitent réunir la Fondation du patrimoine et le département de la Sarthe, afin de restaurer la statue funèbre de la Reine Bérengère, dans l'Abbaye de l'Épau (Sarthe). La souscription vient d'être lancée et doit durer un an maximum. L'occasion de faire rayonner un petit bijou du patrimoine sarthois, bien au-delà des frontières du département.

Un monument éprouvé par le temps

Décoloré, un peu moins large qu'à l'origine, le gisant de la Reine Bérengère souffre du passage des siècles. La pierre de cette statue funèbre, qui date du XIIIe siècle, est exposée au vent, au soleil et aux aléas climatiques. Afin de la sauvegarder, son déplacement à l'intérieur de l'Abbaye va commencer en août, ainsi que sa restauration. Coût de l'opération : 142.000 euros, dont plus d'un tiers (42.000 euros) doit provenir de souscriptions privées.

A la manœuvre, le département et la Fondation du patrimoine et son délégué local, Thierry Berthé : "On joue les médiateurs auprès du département, en l'aidant à solliciter les Sarthois, explique-t-il. Le gisant est un monument exceptionnel, nul doute que les passionnés d'histoire sarthoise auront à cœur d'aider à sa conservation." Il rappelle que chaque don fait l'objet de déductions fiscales.

Actuellement située dans la salle du Capitulaire, le gisant est exposé aux aléas de la météo © Radio France - Céline Autin

Faire rayonner l'histoire sarthoise

Cet appel aux dons dépasse largement les frontières du département : "nous avons un bureau à Londres, qui va relayer l'appel, détaille Thierry Berthé. Cela s'explique par l'Histoire : la Reine Bérengère a été mariée à Richard Cœur de Lion, et a donc été reine d'Angleterre et descendante des rois de Navarre. On cherche donc aussi à partager la souscription en Espagne."

Chaque année, la Fondation du patrimoine soutient une quinzaine de projets de restauration en Sarthe. Autant sollicités, les Sarthoises et Sarthois vont-ils faire faire un geste pour le gisant de l'Abbaye de l'Épau ? Véronique Rivron, en charge de l'attractivité, la culture et du tourisme pour le département, en est persuadée : "On ne se défausse pas sur les habitants, Si notre patrimoine n'est pas entretenu, on perd de notre attractivité, et les Sarthois sont fiers de leur patrimoine. Faire un don, c'est s'inscrire dans son histoire et investir pour l'avenir."

Les travaux autour du gisant vont s'achever le 26 novembre prochain. La souscription, elle, va durer un an maximum.