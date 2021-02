La Fondation Internationale pour les Monuments Romains de Nîmes verse un don de 250.000 euros pour les Arènes

Dans le cadre de la restauration des travées 58 à 11 des Arènes de Nîmes, la Fondation Internationale pour les Monuments Romains de Nîmes verse un don de 250.000 euros à la Ville de Nîmes. La Fondation, créée en 1994 et présidée depuis 2017 par l’ancienne ministre Georgina Dufoix, apporte son soutien aux opérations de restauration du patrimoine romain nîmois monumental et archéologique.

Depuis 2017, la Fondation a versé 240.000 euros à la Ville de Nîmes pour la restauration de l’amphithéâtre (200.000 euros pour les travées 53 à 57) ainsi que les collections archéologiques du musée de la Romanité (40.000 euros). À cela, s’ajoute le don de 250.000 euros pour la tranche actuelle des travaux de l’amphithéâtre. Soit un montant total versé à la Ville de Nîmes de 490.000 euros !

"Je suis profondément reconnaissante au nom de la Fondation pour la générosité et la fidélité de nos donateurs, particuliers et entreprises, qui nous permettent, une nouvelle fois de verser un montant important à la Ville de Nîmes pour poursuivre ce gigantesque et considérable chantier de restauration des Arènes." Gerogina Dufoix