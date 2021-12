La fondatrice du ZooParc de Beauval, Françoise Delord, est décédée

Françoise Delord est décédée ce vendredi à l'âge de 81 ans, suite à une hémorragie cérébrale, indique à France Bleu sa fille Delphine, confirmant une information de nos confrères de la Nouvelle-République. Elle est la fondatrice du ZooParc de Beauval, à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher.

Originaire du Loiret

Françoise Delord est originaire du Loiret et a effectué sa scolarité à Orléans, avant de "monter" à Paris pour tenter une carrière de comédienne : travaillant à Bobino, elle épouse Jacques Delord, alors célèbre magicien (aujourd'hui décédé), avec qui elle a deux enfants, Rodolphe et Delphine, qui dirigent aujourd'hui le ZooParc de Beauval.

Françoise Delord en 2001 © Maxppp - Maxppp

Par hasard, elle se passionne pour les animaux, après avoir reçu des oiseaux en cadeau. Françoise Delord quitte alors Paris pour s'installer en Centre-Val de Loire, à Saint-Aignan (Loir-et-Cher) et fonde un petit parc ornithologique de cinq hectares en 1980.

Françoise Delord avec Brigitte Macron (et le bébé panda) en 2017 à Beauval © Maxppp - Maxppp

Le lieu se transforme peu à peu et accueille ses premiers félins en 1989, devenant ensuite le ZooParc de Beauval. Le lieu prendra une autre dimension en 2012, devant mondialement connu avec l'arrivée des deux pandas géants en janvier, Huan Huan et Yuan Zi, prêtés par la Chine. Il est aujourd'hui le plus grand site touristique du Centre-Val de Loire, accueillant 1,6 millions de visiteurs en 2019 (un record).

Nous pleurons sa disparition"

"Ne jamais abandonner, aller plus haut, plus fort, continuer envers et contre tous : y croire, y croire passionnément et aimer. Voilà, c’était Françoise", écrit le ZooParc dans un communiqué. "Aujourd’hui, Beauvaliennes et Beauvaliens, nous pleurons sa disparition. Une grande dame est passée. Mais, nous sommes fiers de son héritage et continuerons son œuvre, avec engagement, avec passion, avec foi."

La cérémonie religieuse sera célébrée le 10 décembre à 15 heures, en l’église de Saint-Aignan (Loir-et-Cher), L’inhumation aura lieu dans l’intimité familiale.