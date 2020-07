La fontaine et le lavoir d'hiver de Toulx-Sainte-Croix sont réhabilités

Il aura fallu dix ans, ou plutôt dix étés à l'association Pierre en Marche pour venir à bout de sa mission. La reconstruction de la fontaine et du lavoir d'hiver de Toulx-Sainte-Croix est terminée. Et l'association ne va pas s'arrêter en si bon chemin.

Le chantier de restauration de la fontaine et du lavoir d'hiver de Toulx-Sainte-Croix prend fin ce jeudi. Il a duré dix ans, à raison de 15 jours chaque été et mobilisé une vingtaine de volontaires, venus de toute la France et même de l'étranger. . Cette année, crise du coronavirus oblige, ce sont les locaux qui sont venus pendant quatre jours terminer la mission.

opération de curage du lavoir d'hiver © Radio France - Christophe Poirier

La dernière opération n'est pas forcément la plus plaisante. Avec des pelles et des seaux, il a fallu curer le fond du lavoir à près de deux mètres de profondeur. La boue, c'est peut être bon pour le corps, mais l'odeur ne va pas vite se dissiper. Ce qui compte avant tout, c'est d'être allé au bout de ce chantier. Au départ, tout était submergé par la terre et les arbres. Les murs de pierre sèche s'étaient effondrés. Il a donc fallu enlever les ronces et les troncs puis récupérer les pierres en faisant des croquis afin de savoir où chaque pierre devait retourner. Chaque été, depuis dix ans, ce sont ainsi 20 courageux venus d'autres départements et même de l'étranger qui séjournaient sous la tente et sur le stade de Toulx-Sainte-Croix. Christian est fidèle depuis neuf ans. Il s'est découvert une passion même si "la pierre est bien plus lourde que le bois!"

les bénévoles en pleine action © Radio France - christophe poirier

Un peu d'histoire

Philippe Deubel est tailleur de pierres, professeur à Felletin et à l'origine de l'association Pierre en Marche. Il a enquêté sur l'origine de ce site. "La fontaine et le lavoir datent sans doute de l'époque de Napoléon 1er. En effet, des mesures d'hygiène obligeaient alors les préfets à pousser à la création de lavoirs. Celui-là s'appelle d'hiver car il est situé au sud de la commune. Il a sans doute été très peu utilisé car il est à 600 mètres du bourg et le terrain est très abrupt. Cependant, au début du 19ème siècle, il y avait 1.300 habitants à Toulx-Sainte-Croix , donc bien plus qu'aujourd'hui. Il a fallu créer plusieurs lavoirs et celui-ci est né tout près d'une source."

une dernière vue du site © Radio France - christophe poirier

Le site est bien sûr ouvert au public. Un petit panneau annonce sa présence.