Aignay-le-Duc, France

Une envie de découvrir un lavoir, une chapelle, une maison paysanne ou un moulin ? Vous pouvez encore ce dimanche 17 juin découvrir l'un des sites des 21e Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. La forge d'Aignay-le-Duc, en haute Côte-d'Or, est ouverte à la visite.

Une activité autrefois courante dans le Châtillonnais

Installée sur le cours de la Coquille, dans un écrin naturel splendide, avec ses bois et sa falaise qui longe le bassin de retenue, la forge appartient à François Blanchot. Passionné de moulins, il l’a acquise en 2002 et fait en sorte de restaurer ce patrimoine. Les archives mentionnent le site pour la première fois en 1382. Au Moyen-Age, il s’agissait d’une forge, une activité répandue dans ce secteur comme le rappelle François Blanchot : « le Châtillonnais est le berceau de la sidérurgie française. Il y avait tout ce qu’il fallait sur place, du minerai de fer, de l’eau pour l’énergie et du bois pour le charbon de bois ».

Une activité locale qui a disparu au XIXe siècle, les forges se reconvertissant en scieries, ce qui fut le cas à Aignay-le-Duc. Le bâtiment qui abritait la scierie a été restauré, il reste encore le mécanisme, mû par l’énergie hydraulique d’une roue à aubes, qui actionnait la scie circulaire.

Ce bâtiment abritait autrefois une scierie © Radio France - Jacky Page

La retenue a bien failli disparaître

Au début du XXe siècle, la scierie avait été également dotée d’une turbine qui produisait de l’électricité pour l’éclairage d’Aignay-le-Duc. Aujourd’hui, François Blanchot produit encore du courant, mais pour son usage personnel. Le fait d’assurer cette production lui a permis de conserver le bassin et l’ouvrage de retenue, menacés par la transposition d’une directive européenne qui vise à redonner aux rivières leur cours naturel en supprimant un maximum d’obstacles artificiels, dont font partie les retenues des moulins. « La France dit que pour obtenir le bon état des eaux, on va faire la continuité écologique », fulmine François Blanchot. " C’est-à-dire qu’on doit supprimer tout obstacle à l’écoulement, tout seuil supérieur à 50 centimètres, parce que les poissons ne pourront ni monter ni descendre, et il faut évacuer les sédiments. Est-ce qu’il faut vraiment tout casser ? L’eau sera peut-être à peine un peu mieux, mais il n’y aura plus rien ! "

François Blanchot a dû se battre pour que la retenue ne soit pas détruite © Radio France - Jacky Page

Vous trouverez la forge au bord de la route entre Aignay-le-Duc et Etalante. Vous pouvez encore la découvrir ce dimanche entre 10 heures et 18 heures.

