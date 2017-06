La forteresse de Chinon vue d'en bas !

Désormais la forteresse de Chinon se visite en haut et en bas de ses remparts. Un sentier de 2 kilomètres permet de découvrir la forteresse depuis le bas de ses remparts, des bornes ont été installées pour permettre aux visiteurs via une application et un QR code de suivre un parcours guidé.

Juste après la boutique d'entrée de la forteresse un sentier part sur le côté du monument en surplomb de la route de Tours et là apparaissent la Tour de l'Echauguette, une tour de défense sur le flan le plus exposé de la forteresse, un peu plus à l'ombre des arbres on est au pied de la tour des chiens construite au 13ième siècle, ce sentier est un plus pour les visiteurs et l'occasion de découvrir l'architecture

Des bornes interactives permettront aux visiteurs grâce à un QR code de pouvoir découvrir les différents aspects du monument © Radio France - Marie-Ange Lescure

Au total, 6 bornes interactives grâce à une application sur les portables vont jalonner ce sentier qui se prolongera dans la rue Haute saint Maurice où les promeneurs pourront découvrir de très beaux hôtels particuliers du 15 au 18 ième siècle et en bord de Vienne.

Au détour de ce sentier, les visiteurs redécouvriront l'histoire du cimetière Saint-Maurice totalement disparu aujourd'hui, il s'étendait autour de la Tour d'Argenton et au nord du fort de Coudray. Ce cimetière a été en activité de la Révolution jusqu'en 1850/1860. Ils pourront aussi redécouvrir la légende du souterrain, un passage secret qui aurait permis au roi Charles VII de rejoindre le manoir de Roberdeau où séjournait sa maîtresse la belle Agnès Sorel !

La forteresse de Chinon vue du sentier © Radio France - Marie-Ange Lescure

cet aménagement aura coûter 21 000 euros pour l'aménagement, l'acquisition de certains terrains et l'installation des bornes

Les Médiévales de Chinon seront l'occasion de découvrir ses sentiers pendant le weekend du 4 au 6 août avec des spectacles de rue, des animations de chevalerie et le traditionnel marché médiéval de Chinon