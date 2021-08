La Forteresse troglodyte d'Aiglun choisie par la Mission Patrimoine 2021

Après les chapelles de l'Annonciation et de l'Assomption de La Brigue, choisies en avril dernier comme grands projets emblématiques 2021, la Mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern a choisi 100 nouveaux sites, plus modestes, qui recevront eux aussi des financements. Des billets de loto seront vendus cet hiver.Les sommes récoltées grâce aux jeux et tirages contribueront à la rénovation de ces monuments en péril.

La mission a ainsi choisi la Forteresse troglodyte d'Aiglun, qui pourra ainsi être restaurée. On ne connait en revanche pas encore combien le monument recevra, car la somme versée dépendra des ventes de billets du loto du patrimoine qui seront proposés en décembre prochain.