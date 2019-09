La foule à Cherbourg pour l'inauguration de la passerelle Michel Legrand

Cherbourg, France

Michel Legrand, le compositeur de la musique du film les Parapluies de Cherbourg mort en janvier dernier, donne désormais son nom à la passerelle qui traverse le bassin du Commerce à Cherbourg.

Une passerelle qui pour cette cérémonie ce samedi est noire de monde pour rendre hommage au musicien et aussi apercevoir la veuve du compositeur, Macha Méril, présente à Cherbourg pour l'occasion et très émue.

Macha Méril très émue del'hommage rendue à son mari Michel Legrand par la ville de Chebrourg © Radio France - Jacqueline FARDEL

Je crois que non seulement cette passerelle lui fait plaisir de là où il est, mais cela va vus porter bonheur, car Michel est quelqu'un qui porte bonheur Macha Méril

Et l'émotion était palpable aussi bien pour l'actrice que pour les Cherbourgeois, attachés au film comme Danny et Simone, deux sœurs, pas jumelle, mais marquées par le film et son tournage dans la ville. " Ce n'est que du bonheur, c'est un grand musicien. _Il est dans notre cœur, toujours_. J'adore ses mélodies encore plus maintenant. "