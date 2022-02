C'est bien parti pour une édition "Gras double" : la foule pour le défilé au carnaval de Douarnenez

Ils souhaitaient une édition "gras double". Or, le comité d'animation des gras de Douarnenez a enregistré 8 600 entrées payantes pour le défilé de ce dimanche. C'est presque le double de la moyenne. En 2020, on avait compté 4 600 entrées. Ce lundi 28 février, place à la course des garçons de café.

Après l'annulation de l'édition 2021 du carnaval de Douarnenez, on avait entendu beaucoup de plaisanteries sur les "gras doubles" espérés pour 2022. Plus de folies, plus de nuits blanches, des costumes encore plus travaillés. Le carnaval se poursuit jusqu'à mercredi soir, mais d'ors et déjà, c'est un succès. Le comité d'animation des gras a enregistré 8 600 entrées payantes pour le défilé de ce dimanche 27 février. C'est presque le double de la moyenne. En 2020, on avait compté 4 600 entrées.

Un défilé avec une foule particulièrement dense

Selon Mick, la présidente du comité d'animation des gras, 750 personnes ont défilé ce dimanche. "Et aux 8 600 entrées payantes, je pense qu'on peut rajouter un millier de personnes qui étaient déjà au centre de Douarnenez pour les noces à midi. Donc, on peut parler de plus d'un millier de spectateurs. C'est génial !"

L'intronisation de Den Paolig samedi. © Radio France - Valérie Le Nigen

Suite du programme avec quelques temps forts

Ce lundi 28 février, c'est la course des garçons de café à 14h30. Ce mardi 1er mars, bal à la salle des fêtes (au-dessus des halles) de 21h à 2 h. Mercredi 2 mars, bal des enfants à 14h30. Et à 20h30, incinération de Den Paolig suivie d'un feu d'artifice sur le port de Rosmeur. Den Paolig, le roi du carnaval, incarné pour cette édition par Patrice Goyat, conteur douarneniste qui a choisi de se déguiser en caricature de la reine Elisabeth II.