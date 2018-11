La Fourme de Montbrison reconnue patrimoine culturel immatériel national par l'UNESCO

Montbrison, France

Le ministère de la Culture a rendu son verdict ce lundi 5 novembre. La Fourme de Montbrison est désormais inscrite au patrimoine immatériel national de l'Unesco. Ce label récompense les biens ayant une valeur "universelle exceptionnelle" et les protège. Ce pourrait être un élément moteur pour l’économie de l'agriculture en montagne.

Un savoir-faire reconnu

"A mon goût on ne vend pas assez le territoire, on a un super savoir-faire ! Ce label récompense le savoir-faire avant tout, les hommes et ce qu'on se transmet depuis des années. On peut maintenant rebondir sur le tourisme et l'économie" explique le maire de Sauvin, David Maurel. Depuis le VIIIe siècle, la Fourme de Montbrison est fabriquée dans les Hautes-Chaumes à plus de 1000 mètres d'altitude. Un savoir-faire reconnu qui lui a valu le label AOC (Appellation d'origine Contrôlée) en 1972 puis AOP (Appellation d'origine Protégée) en 2009.

Aller plus loin

Désormais, les producteurs se tournent vers l'avenir et rêvent en grand. Pourquoi pas un titre au patrimoine mondial de l'Unesco ? Une exportation à l'internationale ? Hubert Dubien, le président du syndicat de la Fourme de Montbrison veut y croire. "Il faut aller dans les salons mais c'est aussi sur notre territoire qu'il faut faire des choses : faire visiter les jasseries, rénover les corps de fermes, faire travailler les producteurs de fourmes fermières". Ce nouveau label pourrait donc attirer touristes et investisseurs étrangers à l'avenir.