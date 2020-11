La France a un incroyable talent : Eloïse, jeune gendarme nordiste, chante contre les violences conjugales

Eloïse Lapaille a deux casquettes : celle de gendarme, son métier, et celle de chanteuse, sa passion. Cette jeune Nordiste de 21 ans participe mardi aux auditions de "La France a un incroyable talent" mardi 3 novembre sur M6. Elle interprétera Figures de Jessie Reyez, une chanson qui parle de violences conjugales.

Ce thème lui tient particulièrement à cœur, car elle a été témoin de violences conjugales quand elle était enfant, entre 6 et 10 ans. "Cela m'a énormément marquée, et m'a fait grandir et mûrir plus vite que je n'aurais dû." Ce vécu la pousse à devenir gendarme : "Je souhaite aider les victimes. A la gendarmerie, on est formés pour accueillir les plaintes, on prend cela à cœur. Au quotidien, malheureusement, on intervient pour ce genre de situation." Eloïse a donc intégré une gendarmerie près de Maubeuge il y a un an.

Inciter les victimes à briser le silence

La jeune gendarme souhaite que sa chanson, mardi, incite "toutes les personnes victimes de violences, hommes et femmes, à parler et ne pas rester dans leur bulle." Il faut à tout prix, selon elle, parler pour se faire aider.

Même si elle décrit son métier comme une "vocation", Eloïse rêve de vivre de sa passion, la musique. "J'adore mon métier, mais si cette émission peut être un tremplin pour me faire repérer et me lancer dans la musique, je le ferai." Dans cinq ans, elle s'imagine "faire la tournée des petites et grandes salles françaises pour chanter les chansons que j'écris dans ma chambre, c'est à travers elles que je raconte ma vie et mon histoire".

Troquer le képi pour le micro

Née à Croix, la Nordiste qui a vécu à Mons-en-Baroeul, Hellemmes et La Madeleine s'est mise à chanter dès son plus jeune âge. "J'aimais beaucoup les chorales à l'école, je chantais à tue-tête de mon côté, je me suis mise à la guitare à dix ans et j'ai continué dans ma chambre en autodidacte."

Eloïse a toujours rêvé de participer à un télé-crochet, chanter devant un public et un jury. "Un soir, dans ma chambre, je me suis lancée et je me suis inscrite, je ne pensais pas aller aussi loin ! Un jour on m'appelle pour me dire 'Éloïse, j'espère que tu es prête parce que tu vas participer à La France a un incroyable talent !' ". Sa réaction ? "Un feu d'artifice dans ma tête !"

Elle garde un merveilleux souvenir du tournage, mi-septembre à Paris, malgré les consignes sanitaires strictes liées au coronavirus. "C'est une des plus belles journées de ma vie, avec une équipe très chaleureuse. Les quatre membres du jury ont été très gentils, et m'ont apporté des remarques constructives." On saura mardi soir si cette jeune gendarme est sélectionnée pour les demi-finales.