La France a un incroyable talent : Lola Dentellya, chanteuse de Vernon, "110 kilos de sexe attitude"

Lola Dentellya, chanteuse de rue, passe sur M6 ce jeudi soir dans La France a un incroyable talent. L'artiste de 32 ans a été sélectionnée pour les demi-finales de l'émission. Depuis un an et demi, elle chante aux abords du marché de Vernon, à la plus grande joie des passants.

Depuis un an et demi, Lola Dentellya anime les rues du centre-ville de Vernon. Passionnée par la langue française et la qualité des textes, elle a choisi la chanson réaliste de l'entre deux guerres. A son répertoire, Fréhel, Piaf, Marie Dubas ou Mistinguett ou plus récent, Aznavour ou Barbara. Ce jeudi soir, Lola Dentellya s’autorisera une petite incursion dans les années 60, en reprenant ce qui est certainement le titre le plus connu de Colette Renard, "Les nuits d'une demoiselle". La plantureuse artiste, qui assume et revendique ses "110 kilos de sexe attitude" le reconnaît, tout le monde ne sait pas qui est Colette Renard.

Colette Renard, elle a tourné dans Plus belle la vie, c'est elle qui faisait "la vieille de service". Mais avant elle a fait beaucoup de chansons grivoises - Lola Dentellya

La jeune femme, qui a commencé par le karaoké, arrive désormais à vivre de sa passion, même s'il faut parfois manger des pâtes pendant une semaine. Chanter dans la rue, c'est exigeant. "Les gens ne sont pas là pour entendre chanter quelqu'un, ils sont juste là pour faire leurs courses". Elle doit donc capter leur attention pour les attirer dans son univers. Elle a longtemps chanté le samedi matin sur le marché de Vernon, mais on lui a demandé de quitter les lieux.

Apparemment je gênais devant le marché, on m'a demandé de partir. Du coup, je me suis mise sur un bout de trottoir devant Monoprix. Les gens sont très contents.

Dans un grand éclat de rire très communicatif, Lola Dentellya affirme que ça n'a aucun effet sur sa détermination. Elle connaît le verdict de l'émission, déjà enregistrée, mais ne veut rien dire. Mais ce serait un beau cadeau, le jour de l'anniversaire de sa fille qui fête ses quinze ans. Réponse ce soir sur M6. Lola Dentellya passe dans les derniers candidats.