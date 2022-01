La France célèbre les 400 ans de Molière

La France honorera samedi 15 janvier l'un de ses plus grands auteurs, 400 ans exactement après le baptême de Molière. Quatre siècles plus tard, le français est toujours "la langue de Molière". Une longévité exceptionnelle qui s'explique par le génie de Jean-Baptiste Poquelin. Il a révolutionné le théâtre au XVIIème siècle en inventant la comédie morale. À l'époque, Molière faire rire et surtout réfléchir les spectateurs en se moquant de la société. Après avoir passé plusieurs années en régions, Molière revient à Paris et, en 1659, rencontre un immense succès avec Les Précieuses ridicules, l'histoire de deux jeunes provinciales prêtes à tout pour se faire une place dans la haute société parisienne. Viennent ensuite de très nombreux succès, Molière devient une superstar du théâtre, le roi Louis XIV raffole de ses pièces, restées célèbres à travers les siècles et toujours incontournables de nos jours dans les théâtres et les programmes scolaires. L'auteur s'attaque aux médecins, aux privilèges de la noblesse, et même à l'Église dans _Le Tartuffe. L_a première version de la pièce sera interdite par le roi en personne.

Une vie personnelle très mystérieuse

Si l'œuvre de Molière est passée à la postérité, sa vie personnelle est aujourd'hui très peu connue. Il n'a laissé ni journal intime, ni correspondance, ni la moindre note qui permettrait d'en apprendre plus sur son caractère ou ses habitudes. On ne connaît même pas la date de naissance exacte de Molière. La France célébrera les 400 ans de son baptême le 15 janvier 1622, et pas sa naissance dont la date reste inconnue. On ignore aussi d'où lui vient sa passion pour le théâtre. Pourquoi Molière n'est-il pas devenu tapissier du roi comme son père ? La voie était pourtant toute tracée. Pourquoi Jean-Baptiste Poquelin choisit-il le pseudonyme de Molière qui désigne une "carrière de pierres à meule"? Là non plus, nous n'avons pas de réponse.

En revanche, les circonstances de sa mort sont bien connues. Contrairement à la croyance populaire, Molière n'est pas mort sur scène mais chez lui. Le 17 février 1673, il joue pour la quatrième fois le rôle-titre de sa pièce Le Malade imaginaire. À la fin de la représentation, il est pris d'un malaise puis meurt quelques heures plus tard dans son lit à 51 ans, des suites d'une tuberculose pulmonaire qu'il a contracté des années auparavant.

Molière au Panthéon ?

À l'approche des 400 ans du baptême de Molière, plusieurs personnalités ont réclamé l'entrée au Panthéon du célèbre auteur. C'est le cas du comédien Francis Huster, mais aussi de la maire de Paris Anne Hidalgo et de la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, également toutes deux candidates à l'élection présidentielle. Selon Libération, l'Élysée exclut toute entrée de Molière au Panthéon, malgré son parcours extraordinaire. Selon Bruno Roger-Petit, conseiller "mémoire" du chef de l'État cité par Libération, le "Panthéon est un temple laïque, enfant de la patrie républicaine, elle-même engendrée par les Lumières. C’est pour cette raison que toutes les figures qui y sont honorées sont postérieures aux Lumières et à la Révolution." Molière a donc vécu trop tôt pour être panthéonisé selon l'Élysée, même s'il n'existe aucun texte qui fixe les critères pour entrer au Panthéon.

Pour célébrer les 400 ans du dramaturge, une représentation du Tartuffe par la Comédie française sera diffusée en direct samedi à 20h10 dans 200 cinémas français. Une exposition consacrée à Molière se tient également à l'espace Richard de Versailles, du 15 janvier au 17 avril. De nombreuses reprises des pièces de l'auteur sont aussi au programme tout au long de l'année à travers la France.