La franchise Camping Paradis s'invite dans quatre établissements de la Somme

Et pourquoi pas passer ses vacances en mode "Camping Paradis" ? C'est ce que propose la franchise de TF1 depuis 2020, avec désormais 90 campings affiliés à la série. Début avril, quatre établissements de la Somme ont sauté le pas, à Quend, Cayeux-sur-Mer, Moyennevielle et Fort-Mahon-Plage.

Au programme : des vacances immersives qui reprennent les activités, les codes visuels et l'ambiance de la série Camping Paradis. Au camping des Roses de Quend , il a fallu s'adapter. "On a du changer notre mobilier, prendre des chaises oranges ou bleues", explique François Outurquin, directeur général du groupe Le Royon, dont font partie les quatre nouveaux campings franchisés. L'emblématique portail a aussi dû être repeint aux couleurs de la série : "Je le kiffe ! Il est beaucoup plus gai en orange qu'en noir", s'exclame Carine, une des résidentes permanentes.

La convivialité de la série dans la vraie vie

Léa aussi est séduite par la nouvelle identité du camping des Roses. Pour la collégienne de 12 ans l'immersion est totale. "Il y a un esprit familial. Même si on ne se connait pas, on aide des personnes." Et pour elle, c'est tout comme dans la série, "quand ils résolvent des problèmes ensemble." Car la convivialité et la bonne humeur sont aussi de mise dans la réalité. Et comme sur TF1, les animateurs ont une voiturette : "Cela nous permet de passer dans tout le camping et de s'arrêter à chaque mobil home, de discuter avec les vacanciers", assure Keltoum Jaouli, responsable animations des quatre Campings Paradis de la baie de Somme.

Petits et grands sont toujours aux aguets pour danser la fameuse Fiesta Boum Boum. © Radio France - Lou Momège

En un an, les prix ont augmenté au camping des Roses, notamment pour faire face à l'inflation du coût de l'énergie, qui a triplé par rapport à 2021 pour l'établissement. Mais avec la nouvelle franchise Camping Paradis, le directeur s'attend à augmenter de 30 % son chiffre d'affaire. Les réservations sont d'ailleurs complètes pour les mois d'avril et mai.