La fréquentation dans les salles de cinéma repart de plus belle depuis mercredi à Tours

La fréquentation dans les salles de cinéma est repartie de plus belle depuis mercredi dernier. Après cinq jours de réouverture, le bilan est largement positif et les spectateurs ont retrouvé avec joie les salles obscures et les films sur grand écran à Tours et cela malgré le port du masque durant les séances, une jauge fixée à 35% et des films qui ne sont programmés au-delà de 19h en raison du couvre-feu. Le CGR de Tours centre par exemple totalise 1 900 entrées, c'est +20% quesur une période normale avec en tête du box-office le manga "Demon Slayer" (700 entrées) devant le dernier Albert Dupontel "Adieu les Cons" (400 entrées).

Même constat au cinéma d'art et d'essai le Studio à Tours. Son directeur Philippe Lecocq n'y croyait pas :"Nous sommes étonnés, en cinq jours nous en sommes à environ 4 000 entrées. Nous affichons même complet sur certaines séances avec la jauge à 35% comme pour le film Adieu les cons qui totalise 1 300 entrées. Nous avons un public continu toute la journée et nous faisons aussi des entrées en fin d'après-midi. En temps normal, nous tournons entre 6 000 et 8 000 entrées mais sur sept jours et non cinq et à 100% de la capacité d'accueil".

Il faut noter que depuis mercredi, de très nombreuses réservations et paiement se font en ligne afin d'éviter de faire la queue et d'être certain d'avoir une place : Ces réservations sont de l'ordre de 40% aux cinémas le Studio et 80% au CGR Tours centre. Dans les deux cas, sachez queles ventes de billet se font aussi à la caisse.