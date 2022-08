La fréquentation de la Loire à vélo est en augmentation de 19% depuis le début de l'année en Indre-et-Loire

Il y a toujours plus de touristes qui enfourchent la bicyclette et passent ainsi une partie de leurs vacances sur l'itinéraire de la Loire à vélo. En Indre-et-Loire, que ce soit à Savonnières, Montlouis-sur-Loire ou Candes-Saint-Martin où les passages sont comptabilisés, il apparaît que la fréquentation est sans cesse en augmentation, + 19% sur les sept premiers mois de l'année en Touraine par rapport à 2021.

Bien que située sur les rives du Cher, le charme de la commune de Savonnières est un passage quasi-obligé de la Loire à vélo. Francisca vient de Suisse en famille : "Un copain m'a raconté que c'est magnifique, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'y aller. J'avais entendu parler de la Loire, des châteaux mais je ne savais pas que l'on pouvait faire cela en vélo".

Pour Paul et Youri, c'est aussi une première, les deux amis viennent de Versailles. Ils font une semaine de randonnée entre Tours et La Rochelle : "Le tracé pour des fainéants comme nous est agréable en descendant vers l'océan. être au milieu de la nature, traverser les champs et se retrouver le long de la Loire deux secondes après, c'est impensable et magnifique. Nous sommes partis sur des grandes étapes, 80 km par jour, pour le moment nous tenons le rythme avec seulement deux crevaisons".

Paul et Youri en pause café à Savonnières © Radio France - Jean Lebret

Le rythme, il le tient aussi...Aurélien a même sympathisé en route avec un cycliste tourangeau. C'est aussi cela les vacances, on parle aux inconnus explique ce parisien : "Quand on se croise dans le tramway, on est chacun dans son histoire avec son téléphone...vous voyez, à vélo on ne peut pas se servir de son téléphone donc on est disponible de la tête...du coup, c'est le partage et la pratique en commun".

L'été à Savonnières, ce sont les cyclistes qui font la loi. Chaque jour en juillet-août, c'est près de 700 passages à bicyclette.

En cumul de janvier à juillet 2022, la fréquentation sur les compteurs situés en Indre-et-Loire (Savonnières, Candes-Saint-Martin, Montlouis-sur-Loire, Tours et Amboise) a progressé de 19% par rapport à la même période en 2021.

Sur le mois de juillet, c'est une progression de 12% de passages de vélo par rapport à l'an passé.

Les compteurs d'Indre-et-Loire ont enregistré 74 731 passages sur le mois, soit une moyenne journalière de 2 411 passages.