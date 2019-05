La fresque aborigène du commissariat de Cherbourg est terminée

Deux artistes australiens ont peint une fresque sur une des façades du commissariat de Cherbourg. Nommée The Ripples, les ondulations en français, elle représente des symboles aborigènes. L'oeuvre est inaugurée ce mardi 7 mai 2019.

Cherbourg, France

Une petite semaine après les premiers coups de pinceaux, elle est terminée. Une fresque aborigène orne désormais une des façades du commissariat de police de Cherbourg situé quai de l’Entrepôt. Une oeuvre réalisée par deux artistes australiens, Elisabeth Close et James Cochran. La mairie de Cherbourg les a invité dans le cadre du rapprochement entre la ville et l'Australie après le contrat signé par Naval Group pour la construction de sous-marins australiens.

L'oeuvre s'appelle The Ripples, traduction en français, les ondulations, et mesure 10 mètres sur 10 mètres. Une fresque inspirée par des symboles aborigènes inaugurée en présence de la maire de la ville australienne de Port Adelaide Enfield, Claire Boan et du maire de Cherbourg Benoît Arrivé.