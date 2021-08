La Fresque de Bridiers 2021 : première représentation ce vendredi à la Souterraine

C'est un événement incontournable en Creuse. La Fresque de Bridiers fait son retour ce vendredi 6 août à La Souterraine, pour quatre soirées de représentation. Chaque année le spectacle historique connaît un vif succès (excepté l'an dernier où les organisateurs ont été contraints de l'annuler en raison de la crise sanitaire).

La Résistance à l'honneur

Baptisé "Un jour la victoire", l'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la période allant de l'appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940 à l'Armistice signée le 8 mai 1945. Elle relate les aventures de cinq résistants. "Le site a été conçu complètement par rapport au spectacle. On a le village, la coulisse centrale, la zone du moulin. Nous sommes sur un site historique, classé, protégé. Nous avons une vue majestueuse à plus de 180° : on a presque 400 mètres d'ouverture de scène, 200 mètres de profondeur. Ce site est dominé par les ruines du château de Bridiers et le donjon" détaille le metteur en scène Jean-Noël Pinaud.

Par ailleurs, pour la première fois un mapping vidéo sera projeté. Il s'agit d'effets lumineux diffusés sur des façades. Autre nouveauté cette année, un spectateur volontaire sera tiré au sort chaque soir, pour interpréter le rôle du Résistant Robert Mathé.

500 bénévoles et professionnels travaillent sur la Fresque de Bridiers, dont 300 comédiens.

Pass sanitaire obligatoire

L'entrée est à 22 euros pour les adultes, 12 euros pour les moins de 12 ans. Le pass sanitaire est exigé. Des tests antigéniques seront proposés à l'entrée aux spectateurs non-vaccinés.