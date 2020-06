Creuse : la Fresque de Bridiers annulée cet été et reportée à l'an prochain

"On a attendu autant que possible, mais on a fini par se faire une raison", soupire Jean-Noël Pinaud, le metteur en scène de la Fresque de Bridiers. Compte-tenu des contraintes sanitaires, l'association pour la mise en valeur du patrimoine de Bridiers a décidé d'annuler ses spectacles historiques à ciel ouvert cette année. Ils étaient prévus les 7, 8, 9 et 10 août à La Souterraine en Creuse.

Jean-Noël Pinaud, le metteur en scène Copier

La Fresque de Bridiers réunit 2000 spectateurs et 500 acteurs et bénévoles chaque soir, donc moins de 5000 personnes à la fois. En théorie, elle aurait donc pu être maintenue. Mais Jean-Noël Pinaud craignait un spectacle "au rabais", avec des acteurs distants les uns des autres et des gradins à moitié vides : "Bridiers aurait perdu son âme ! On a de l'émotion à faire passer, on n'a pas envie de se priver des moments où les acteurs par exemple jouent dans les gradins."

Report à l'an prochain

"Je ressens, comme tous les bénévoles qui travaillent depuis des mois sur le projet, beaucoup de tristesse, mais il fallait écouter la prudence et la sagesse", explique-t-il. Le titre du spectacle est selon lui prémonitoire "Un jour, la Victoire". Le spectacle est donc reporté à l'été prochain : la quinzième édition aura lieu les 6, 7, 8 et 9 août 2021.

Le thème reste le même : la Résistance, pour commémorer le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin mais aussi l'anniversaire de la naissance du général De Gaulle il y a 130 ans et de sa mort il y a cinquante ans. Gauvain Sers, qui devait être la voix off du spectacle cet été, reste la voix off de l'édition 2021.

Toutes les personnes qui avaient déjà leur billet vont se faire rembourser. Une quarantaine de billets seulement avaient été achetés.