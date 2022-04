La fresque murale de Coluche interroge les automobilistes à Avignon

Depuis quelques jours, les automobilistes qui utilisent la route touristique du docteur Pons ne peuvent passer à côté. En pleine élection présidentielle, un graph géant représentant Coluche, doigt levé et écharpe tricolore autour du coup souhaite à sa manière la bienvenue aux habitants et aux touristes qui se rendent à Avignon. Une peinture que l'on doit à un artiste qui n'en est pas à son coup d'essais à Avignon. La représentation à la bombe aérosol de Donald Trump s'apprêtant à accueillir les envahisseurs c'était lui. Françis Lalanne représenté en gilet jaune et casque Gaulois sur la tête c'était lui aussi..... tout comme Jean-Michel Blanquer avec un bonnet d'âne ou encore Le professeur Raoult formant avec ses mains le sigle du rappeur Jul. Depuis quelques années, l'artiste Lekto qui s'est spécialisé dans les fresques à messages politiques semble avoir fait du parking des Italiens son terrrain de jeu préféré et d'un bloc de béton sa toile de prédilection.

"Ca n'a rien de choquant"

La dernière en date représente donc Coluche lors de la campagne présidentielle de 1981. Si le portrait est unanimement salué, le slogan laisse en revanche perplexe les passants. Le "pour leur mettre au cul" inscrit au-dessus du portrait est sujet à interprétation. Certain y voit une "condamnation du monde politique dans son ensemble", d'autre "un appel aux électeurs pour aller voter et faire barrage au rassemblement national". Toujours est-il que cette peinture réalisée le 10 avril, jour du premier tour de l'élection n'est évidemment pas un hasard. Et si l'on trouve sur les réseaux sociaux quelques photos de l'artiste en plein travail, son visage lui est toujours caché, mais son œuvre bien visible.