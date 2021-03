La friche du collège Pablo Neruda d’Évreux dans l'objectif de photographes Urbex

Rose et Floriane, de la mission locale d’Évreux, pendant leur séance photos au collège Pablo Neruda

La grille du collège Pablo Neruda, dans le quartier de la Madeleine à Évreux, est cadenassée et les résultats 2018 du brevet des collèges sont encore affichés à l'entrée. Rose, Floriane et Mickaël, ont eu l’autorisation exceptionnelle d'y rentrer. Ils préparent une exposition Urbex avec l’association Promoov'Arts dans le cadre du programme "L'art de garantir l'emploi des jeunes en quartiers prioritaires de la ville". "Ici, on a une friche qui est un peu propre" rigole Aurélie, cheffe de projet "mais c'était intéressant d'aller aussi sur ce lieu symbolique de la scolarité pour des jeunes qui ont parfois eu des parcours un peu chaotiques". Âgés de 18 à 23 ans, les trois photographes sont en effet inscrits à la mission locale d’Évreux. Sous la pluie, ils se promènent dans la cour du collège mais regrettent de ne pas avoir eu l'autorisation de rentrer dans les bâtiments.

Vu qu'il est abandonné, voir un collège vide, c'est bizarre ! - Rose

À la recherche de l'inspiration dans la cour du collège © Radio France - Laurent Philippot

C'est du patrimoine qui est amené à disparaître, c'est aussi pour le fixer sur des supports pour partager les souvenirs -Aurélie, cheffe de projet

Les bâtiments, à l'abandon depuis presque trois ans, commencent à se dégrader © Radio France - Laurent Philippot

Dans le cadre de ce projet Urbex, des jeunes de l'Agora de Saint-Michel se sont rendus aussi dans d'autres friches d’Évreux, la cité Lafayette, l'ancien hôpital ou les usines de Navarre avant d'aller traîner prochainement leurs objectifs dans le quartier de Nétreville. Quatre photographes professionnels ont également parcouru certains de ces lieux "et on va rassembler toutes ces photos et tous ces points de vue au mois de juin sur une très grosse expo" précise Aurélie. L'exposition sera visible dans plusieurs lieux - hôtel du Département, hôtel de Ville d’Évreux ou hôtel d'Agglomération" où quelque deux cents clichés seront offerts à l’œil des visiteurs.

Le souvenir des bonnes années passées au collège Pablo Neruda d’Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Fermé il y a trois ans pour des raisons de sécurité, le conseil départemental de l'Eure prendra à sa charge la déconstruction du collège. Ensuite, la construction par l'Adapei 27 d'une maison d'accueil spécialisée pour jeunes handicapés est prévue sur le terrain, au cœur du quartier de la Madeleine.

Bientôt, l'enseigne du collège Pablo Neruda ne sera plus qu'un souvenir © Radio France - Laurent Philippot