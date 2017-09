La future patinoire de Tours est attendue avec impatience

Un complexe patinoire ouvrira ses portes derrière le cinéma Méga CGR. Ce projet de "complexe-patinoire" est porté par la Métropole. La structure sera construite sur un terrain de 14.386 mètres carrés. Elle est très attendue par les licenciés des clubs de Hockey et aussi les Remparts de Tours.

Le quartier des "Deux-Lions" à Tours est décidément un quartier d'affaires et de loisirs ! Un "complexe patinoire" va ouvrir ses portes d'ici peu juste devant le cinéma Méga CGR et derrière le Bowling. C'est un projet porté par Tours-Métropole dont les détails seront connus en fin d'année : nombre de places, coût, calendrier des travaux....

Ce complexe patinoire sera construit sur un terrain de 14.386 mètres carrés. Il comprendra deux pistes. L'une sportive et l'autre ludique dédiée au grand public. Cette patinoire devra à terme remplacer la patinoire de Tours et celle de Joué-les-Tours. Elle est très attendue par les clubs, à commencer par les Remparts de Tours. Eric David est le capitaine des Remparts. Pour lui, cela va permettre de faire plus d'heures d'entrainement par semaine. On va pouvoir attirer de nouveaux joueurs, du Canada, de République Tchèque, de partout.

Le Hockey sur Glace est un sport qui réussi à la ville. Les Remparts de Tours évoluent en D1. L'objectif c'est la ligue Magnus le plus haut niveau pour Xavier Dateu l'adjoint aux sports et pour ça il faut un nouvel écrin à l'équipe avec aussi plus de gradins. La jauge actuelle est insuffisante pour organiser des compétitions internationales. Et ce malgré la demande de la Fédération.