La galerie de portraits de ceux qui font la Semaine du Golfe avec France 3 Bretagne

Vannes, France

Commençons par peut-être l'une des plus petite unité, en tout cas l'une des plus insolite, et l'infiniment grande générosité de Jacques et Annie Jouin. Après une vie de globe-trotters, les voilà à la rame et à la pédale sur le "Schrub", le canot voile-aviron qui ne tombe jamais en panne !

Le Bélouga, un caviar de dériveur pour les eaux intérieures, mais pas que

Avec sa passion et pour la voile, et pour le bois, Jacques Dauteille ne pouvait qu'être séduit par l'Avel Mad. C'était il y a dix ans sur les rives du lac d'Annecy, dans les locaux des Vieux Safrans. Des eaux intérieures faites pour ce dériveur, qui ne rechigne pas dans les risées du Golfe.

Quand Fred Barbary apprivoise l'Indomptable

Fred Barbary a entièrement restauré ce sloop coquiller de 1947. Trois ans d'un travail acharné les week-ends et les vacances, avec une bande de copains.

L'artiste Gildas Flahault est l'une des figures de la Semaine du Golfe, celui qui dessine l'événement. Pour cette 10ème édition, il a choisi le risque, le temps d'une performance en public.

La transmission, la résistance

Eric Nevo est le patron du Corbeau des mers, témoin de l'époque des langoustiers mais aussi de la Résistance. Les Sénans prennent la mer direction l'Angleterre pour rejoindre les forces alliées.

"Le cancer c'est la galère. Et après, c'est la galère !"

150 Pink Ladies venus des quatre coins de France se sont élancées pour une traversée vers la petite île d'Ilur. Ramer pour elles c'est lutter contre le cancer du sein, se réapproprier son corps.

