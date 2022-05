La Garde corse du Pape contre les soldats français à Rome

La chanson “”Roma” interprétée par Doria lors du Festival Liet raconte l’histoire des ces soldats corses, qui après une grave crise et des affrontements à Rome avec les soldats du Roy de France furent condamnés, torturés, pendus . Paul Turchi Duriani est historien et l’auteur du texte de la chanson, il explique que c’est suite à un déplacement dans la ville éternelle en compagnie de Doria Ousset qu’est née la chanson :

Un lamentu, un testament, la prière à la Madonna Fiumarola* d’un soldat corse détenu qui attend sa pendaison.

« C'était des soldats qui étaient utilisés par le Vatican puisqu'à l'époque Rome et les États pontificaux dépendaient tous du Vatican. Ils étaient employés pour faire la "gendarmerie" sur les routes des territoires pontificaux qui sont très larges, pour assurer l'ordre public, assurer la bonne marche des convois de marchandises, des courriers aussi et en même temps faire respecter l'ordre public dans Rome, notamment avec la garde des portes de la cité ou l'encadrement des manifestations publiques et populaires. »

San Chrysogono, Trastevere, Roma, Basilique autour de laquelle évoluait l'essentiel de la nation, de la communauté corse, entre le XVe et le XVIIe siècle lieu de sépulture de nombreux officiers corses au service du Saint-Siège.

Madonna Fiumarola - P.Turchi Duriani

Louis XIV et le Duc de Créquy

« En 1662, Louis XIV, qui souhaite mettre le souverain pontife à genoux, décide d'envoyer le pire de ses ambassadeurs, le Duc de Créquy. Les gardes de ce représentant de la France vont provoquer une échauffourée avec des soldats corses qui sera le paroxysme d'une confrontation permanente dans les rues de la ville. Et il y a un incident qui va se passer au cours de l'été 1662, au cours duquel des soldats corses vont être agressés par des soldats français et vont être blessés, l’un d’eux va mourir, l'autre mourra quelques jours plus tard. Après cet accident, les autres soldats corses vont courir vers le palais Farnèse qui est la résidence de l'ambassadeur de France et ils en feront le siège. Cela va se solder par des exécutions publiques, des tortures, des soldats corses qui sont licenciés. Cet événement-là va provoquer le premier grand long conflit des corses contre la France, alors que même la Corse n'était pas encore conquise militairement par la France. Politiquement cela constitue d'ailleurs un point névralgique assez important, même au niveau historique, culturel, avant Ponte Novu on considère que c'est la première opposition entre les corses et la France c’est ce que l'on appelle l'affaire de la Garde corse ou l'incident des gardes corses de Rome. »

Doria chante ROMA - Air Toon 2B

*Madonna del Carmine appelée Madonna Fiumarola car, selon la tradition orale retrouvée dans l'embouchure du Tibre par des pêcheurs corses au XVe siècle. Actuellement dans l'église Sant'Agata, Trastevere, Roma. Célébrée au mois de juillet par l'une des plus importantes processions de Rome.

En savoir plus sur A Guardia Papale.

