La garde républicaine en représentations à Poitiers !

La prestigieuse garde offre deux représentations de son escadron "La maison du Roy" un tableau historique version Louis XV avec en plus de sublimes costumes et le tout en musique, dans le centre ville de Poitiers.

A l'occasion de l'opération "Cheval dans la ville" proposée par Grand Poitiers et le comité départemental d' équitation il s'agit de promouvoir cette discipline avec au programme : des baptêmes de poney, des circuits en carrioles pour relier différents points de la ville et bien sûr des animations et démonstrations équestres au parc de Blossac avec la garde républicaine.

Se dégourdir les jambes enfin ! © Radio France - Vincent Hulin

Pour la 4ème fois, la prestigieuse garde offre deux représentations de son escadron "La maison du Roy" un tableau historique avec 34 cavaliers dont 10 sonneurs de cors et 22 chevaux. "Le cavalier et sa monture forment un véritable duo, un couple, ils se connaissent et travaillent ensemble pendant des années pour tutoyer la perfection, bref beaucoup de travail" comme le concède le lieutenant Jean-François Le Blay du 1er escadron de la garde républicaine. Dès 9h30 randonnée de 80 cavaliers qui partent du centre équestre (sur le campus universitaire) jusqu'au parc de Blossac retour ce soir à partir de 16h.