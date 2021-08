La garde républicaine aide les patrouilleurs équestres autour du lac du Salagou

Durant l'été, six chevaux de la garde républicaine, deux gendarmes de la garde républicaine et deux gendarmes héraultais aident les patrouilleurs du site du Salagou

Les patrouilleurs équestres du site du Salagou reçoivent un renfort bien nécessaire. Pour la quatrième année consécutive, la garde républicaine envoie six chevaux et quatre gendarmes pour aider à empêcher les incivilités autour du lac. Ces quatre agents viennent pour un mois avant d'être remplacés par des collègues au mois d'août. Les chevaux restent, eux, toute la durée de l'opération. Contrairement à la patrouille équestre, les gendarmes peuvent verbaliser les personnes commettant des abus d'usage sur le site. Pour Pauline Léglise, patrouilleuse depuis avril, c'est un vrai atout : "On a plus de crédibilité auprès des personnes qui sont en train de faire un délit, constate-t-elle. Ils savent que derrière, s'ils ne nous respectent pas, la garde républicaine vient nous appuyer. Ça nous facilite grandement la tâche".

Le reste de l'année, les patrouilleurs se contentent de faire de la prévention et de l'information, ce qui suffit à empêcher les incivilités 80 % du temps. D'après Pauline Léglise, le fait de patrouiller à cheval aide à ce que le public soit plus réceptif : "Le cheval nous permet d'avoir un accueil plutôt favorable et les gens sont beaucoup moins sur la défensive. Souvent, ils sont même contents de nous voir arriver, même quand ils savent qu'ils sont dans l'illégalité. Même si on vient les reprendre, ils le prennent plutôt bien. De notre côté on essaie de le faire dans la diplomatie et la bonne humeur. _Le cheval améliore vraiment le contact avec le public_".

De nombreuses incivilités commises sur le site du Salagou

Le Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze accueille en moyenne 400 000 visiteurs chaque été selon Marie Passieux, sa présidente. Les gens sont souvent tentés de commettre des incivilités, raconte-t-elle : "Il y a beaucoup de conflits avec des gens à VTT, d'autres sur l'eau ou encore à pied. Certains font des feux, d'autres du camping sauvage. Et il y a aussi beaucoup de problèmes de stationnement". L'arrivée des cavaliers de la garde républicaine est donc une très bonne nouvelle pour elle. "Et puis les chevaux font partie du décor, ça fait son charme. Les gens sont contents de les voir", se réjouit-elle.

Pour le colonel Thierry Quintard, commandant de la gendarmerie de l'Hérault, la patrouille à cheval est d'ailleurs le mode de surveillance le plus adapté pour un site comme celui du Salagou : "Le cheval permet d'être vu et de voir. D'être vu de loin parce que ce sont des chevaux de haute stature et rien que par la vue on peut dissuader la commission de certaines infractions. Et ils permettent de voir loin et d'intervenir facilement sur des situations qui le nécessitent". Ils permettent également de couvrir de plus grandes distances à pied. Chaque jour, les patrouilleurs équestres parcourent environ 20 kilomètres à cheval. Durant l'été, ils sont également appuyés par des personnes à VTT.