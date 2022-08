La gare d'Albert en lice pour représenter les Hauts-de-France au concours de la plus belle gare de France

La SNCF lance à partir du mois de septembre la quatrième édition du concours "Plus belle gare de France". Trois sites des Hauts-de-France sont en lice pour représenter la région cette année : les gares d'Albert, Lille Flandres et Valenciennes.

La gare d'Albert sera-t-elle élue "Plus belle gare de France" ? La SNCF lance cette année la quatrième édition du concours, remporté trois fois par Metz. Pour laisser une chance aux autres, la gare mosellane ne participe pas au concours cette année et sera marraine de l'édition 2022.

36 gares sont en lice cette année pour décrocher le titre, trois par région. Chez nous, il s'agit donc d'Albert, Lille Flandres et Valenciennes. Les internautes devront voter, via Instagram et Facebook, le 1er septembre pour les départager. A l'issue de ce premier tour, la gare retenue représentera sa région et sera en compétition avec 11 autres gares pour la finale. Le nom de la grande gagnante sera dévoilé le 5 octobre.