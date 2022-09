Les internautes ont parlé ! Invités à voter pour qui va représenter les Hauts-de-France au concours de la plus belle gare de France, ils ont choisi jeudi 1er septembre la gare d'Albert (Somme). Elle affronte 11 concurrentes pour la finale. Les votes sont ouverts jusqu'au 30 septembre inclus.

La gare d'Albert représente les Hauts-De-France au concours de la plus belle gare de France

Ses belles briques rouges à l'extérieur, sa maquette d'avion à l'intérieur ont séduit les internautes : la SNCF confirme que la gare d'Albert, dans la Somme, va représenter les Hauts-de-France en finale du concours de la SNCF de la plus belle gare de France. Elle remporte cette phase régionale haut la main, avec plus de 1.500 votes rien que sur la page Facebook de SCNF Gares et Connexion.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A l'issue de ce premier tour régional, Albert est en compétition avec 11 autres gares pour la finale : Troyes, Belfort-Montbéliard TGV, Lyon Saint-Exupéry TGV, Nice Ville, Montpellier Saint-Roch, Limoges-Bénédictins, La Baule-Escoublac, Saint-Brieuc, Rouen Rive Droite, Gare de Kyon et Valençay.

Comment voter pour la gare d'Albert ?

Il est possible de voter sur les comptes Facebook et Instagram de la SNCF Gares & Connexions du 19 au 30 novembre inclus. Il suffit d'un "like" sous la photo de la gare de votre choix pour enregistrer votre vote. Le nom de la grande gagnante sera dévoilé le 5 octobre.