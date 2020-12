La gare de Dijon se met aux couleurs de la Bande-dessinée

Une nouvelle déco pour la gare de Dijon ! Ces derniers jours , si vous êtes passé prendre un train, vous avez forcement remarqué toutes les vignettes de bande dessinées qui habillent les murs et les fenêtres. Au total 120 grandes images signées du dessinateur Fabio. Sur la façade de la gare, on retrouve une affiche immense avec un de ses personnages favoris, un âne qui se tient debout.

Cette expo va rester en place jusqu'à la mi-février. C'est un hommage au célèbre festival de BD d'Angoulême qui ne peut pas avoir lieu en janvier comme d'habitude à cause de la crise sanitaire. "On a coutume de dire que la BD s'adresse aux gens de 7 à 77 ans" détaille Sylvain Bailly, responsable des affaires culturelles pour la SNCF "Eh bien, nous c'est pareil nous avons un public populaire et très intéressé par la Bande-dessinée. On en est pas à notre coup d'essai, on a déjà accueilli des expos d'Enki Bilal l'an passé à Dijon, Pénélope Bagieu ou Jul. On le voit , une seule affiche, une seule planche peut offrir une évasion, une émotion."

Les affiches de Fabio dans la salle d'attente - Photo SNCF (copyright David Paquin)

Et pour ceux qui ne connaissent pas Fabio, une des pointures de la Bande-dessinée en France, voici la présentation qu'en fait la SNCF

"Dessinateur, écrivain, peintre et musicien, Fabio Viscogliosi a publié plusieurs albums de bande dessinée parmi lesquels Au cœur du monde (L’Association, 1991), qui met en scène son chat anthropomorphe, ou L’Œil du chat (Seuil, 1995), qui reçoit le Totem de la meilleure bande dessinée au Festival de Montreuil et l’Alph-Art Coup de cœur à Angoulême. En 1999, Le Pacha (Seuil), fruit d’une collaboration avec Blutch, reçoit le prix fiction au Festival de Bologne. Il est également l’auteur de plusieurs livres graphiques et son travail de peinture est représenté par la galerie L21 à Palma de Majorque. Il signe également plusieurs romans, tels Mont Blanc (Stock, 2011) ou Harpo (Actes Sud, 2020). Musicien, son dernier album, Rococo, est sorti chez Objet Disque en 2019.

À la fois livre de notes et de souvenirs à l’atmosphère colorée, "Cascade" s’attaque au joyeux chaos de la pensée pour tenter de le mettre en forme(s). Un âne picaresque, alter-ego de papier de l’auteur, nous entraîne dans un dédale joyeux et mélancolique d’associations d’idées, de références au cinéma et à la littérature et de réflexions métaphysiques. Fabio Viscogliosi joue avec des formes aux couleurs franches et aux contours bien délimités pour bâtir des visuels ludiques à la limite de l’abstraction. Regroupées sous une même atmosphère colorée, les 120 planches du volume constituent autant de tentatives d’arrêter le temps en isolant une pensée, un souvenir ou une sensation. Cascade est son troisième ouvrage publié par L’Association. "

Fabio restera en place jusqu’à la mi-février - Photo SNCF (copyright David Paquin)

En tout en France , 40 gares sont décorées aux couleurs des plus grands auteurs de BD .