La gare de Felletin fait peau neuve après trente-trois ans de sommeil

Jour de fête ce samedi après-midi à Felletin. Après trente-trois ans de sommeil et trois ans de travaux, la gare reprend vie. Ce lieu emblématique va être officiellement inauguré. Elle devient un "tiers-lieu", c'est-à-dire un lieu où on pourra discuter, prendre un café, parfois même déjeuner à la cantine. Tout est né de l'initiative de l'association Pang, issue des autres associations Michelines, de Quartier Rouge et de Radio Vassivière, qui coordonne le projet.

De gros changements, surtout à l'intérieur

La halte ferroviaire s'est complètement métamorphosée. Alors quand on la regarde de l'extérieur, ça ne saute pas aux yeux. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, explique Nadège Sellier, de l'association Pang. "C'est la même gare, mais en plus rafraîchie de l'extérieur, et après à l'intérieur, par contre, il y a énormément de changements." L'association a refait toute l'électricité, mais a voulu garder des traces de l'ancienne gare : "les vieilles peintures, les anciens escaliers, le comptoir SNCF aussi, le guichet est resté."

Un espace de circulation

L'association a voulu que cette halte ferroviaire redevienne un "espace de circulation, d'échanges, un peu comme sa première fonction en tant que gare, les gens pourront parler ensemble, apprendre des choses. La gare devient quelque chose de décalé et d'un peu différent", précise Nadège Sellier, très heureuse que la gare reprenne vie en tant que bâtiment patrimonial.

Pour l'inauguration, rendez-vous à 15h d'abord place Courtaud, au centre de Felletin, puis il y aura une déambulation jusqu'à l'ancienne gare dans une ambiance "rubans, musique et cotillon". Après l'inauguration, la gare sera fermée le lundi, ouverte le week-end lors d'évènements. L'association Pang réfléchit aux horaires d'ouverture le reste de la semaine, mais il y aura possibilité de manger à la cantine nouvellement créée, le mardi et le mercredi.

Côté financement, chaque association qui va s'implanter dans les locaux situés au premier étage paiera un loyer, y compris Pang. Les recettes des repas à la cantine seront aussi versées dans la caisse commune.