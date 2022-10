La gare de Limoges-Bénédictins élue comme la plus belle de France par les internautes

La gare de Limoges-Bénédictins est officiellement la plus belle de France. En septembre, le concours pour départager la "Plus Belle Gare de France" a eu lieu sur les réseaux sociaux, notamment sur les comptes Facebook et Instagram de "Gares & Connexions", la filiale de la SNCF.

Cette 4e édition a mobilisé près de 71 000 internautes. En finale, face à douze autres gares, celle de Limoges-Bénédictins a reçu 15 337 votes. Une première place sur le podium loin devant celle de Saint-Brieuc élue seconde (11 699 votes) et celle de Troyes (4 754 votes).

Depuis sa création, c'est la gare de Metz qui remportait la palme de la plus belle gare de France. Pour la première fois, elle laisse sa place à celle de Limoges. La remise officielle du prix doit se dérouler au début du mois de novembre.