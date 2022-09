La gare maritime de Cherbourg et le sous-marin le Redoutable élus Monuments préférés des Français 2022

La gare maritime transatlantique de Cherbourg-en-Cotentin et le Redoutable ont été élus Monuments préférés des Français 2022. Une reconnaissance pour ces deux représentants d'un savoir-faire français remarquable.

Ce mercredi 14 septembre, l'émission « Monument préféré des Français » présentée par Stéphane Bern a récompensé la gare maritime transatlantique et le sous-marin le Redoutable de Cherbourg-en-Cotentin. C'est cet ensemble qui a remporté le prix du Monument préféré des Français, devant treize autres sites exceptionnels .

La Normandie, fière de la gare transatlantique et du Redoutable

Le vote s'est déroulé en début d'été. La Normandie s'est largement mobilisée pour défendre ces bijoux de savoir-faire. La gare maritime transatlantique est encore aujourd'hui le grand monument Art Déco de France et le Redoutable, construit par la DCAN (Direction des constructions et armes navales aujourd'hui le Naval Group), a été le très novateur premier sous-marin à propulsion nucléaire lanceur d'engins.

La gare maritime transatlantique a accueilli le Titanic

La gare maritime transatlantique abritait un terminal maritime et une gare ferroviaire en service de 1930 à 1960.

Pour accueillir les voyageurs au départ du port de Cherbourg, il existait d'abord un baraquement en bois qui fut remplacé par un bâtiment en pierre en 1912. Cette gare comprenait une salle de restaurant et une salle des pas perdus. Les paquebots restaient alors en rade de Cherbourg et les passagers les rejoignaient à bord de navettes. La gare accueille alors jusqu'à 8 escales de paquebots par jour. C'est ici qu'embarquèrent les 274 derniers voyageurs sur le Titanic.

En 1928, commencent les travaux de la gare maritime transatlantique, menés par le normand René Levavasseur. La gare est construite en béton armé, briques claires et pierres de béton imitant le granit. Elle se compose d'une halle des trains de 240m de long et d'un grand bâtiment abritant la gare maritime. Cet édifice, surmonté d'un campanile de 70m de hauteur, comprend une gigantesque salle des pas perdus avec sur tout le périmètre les bureaux des compagnies maritimes ainsi que des boutiques, une salle de douane et le grand salon.

La Gare Maritime Transatlantique à sa construction - Collection Jean Pivain

La construction, surmontée d'un campanile de 70m de hauteur, comprend une gigantesque salle des pas perdus avec sur tout le périmètre les bureaux des compagnies maritimes ainsi que des boutiques, une salle de douane et le grand salon. Neuf passerelles et des grues permettent aux voyageurs et aux marchandises l'accès direct aux paquebots.

La halle des trains peut accueillir jusqu'à quatre trains et deux paquebots peuvent accoster au quai simultanément.

Une grande partie de la gare est détruite durant la deuxième Guerre mondiale. Elle perd son campanile.

Le quai de France saboté par l'armée allemande les passerelles d'embarquement - U.S. National Archives & records Administration

En 1948, la gare a été reconstruite en partie et redécorée par le décorateur initial Marc Simon, dans le respect du style Art Déco. Les travaux s'achèvent en 1952 et le trafic des voyageurs, parmi lesquels nombre de célébrités, reprend. Des paquebots prestigieux comme le Queen Mary et le Queen Elizabeth y accostent régulièrement.

Aujourd'hui, la gare maritime accueille régulièrement encore les paquebots les plus prestigieux comme le Queen Mary 2 et elle se visite. Vous pouvez arpenter la salle des pas perdus, le grand salon, l'escalier gigantesque, y apercevoir encore les rails des trains qui y venaient. Elle accueille la Cité de la Mer.

L'intérieur de la gare maritime. - La Cité de la Mer Gare Maritime Transatlantique A.Picot

Le sous-marin Redoutable

Le Redoutable est le tout premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français, SNLE. Le Général de Gaulle a commandé sa construction. C'est à l'arsenal de Cherbourg, alors principal chantier de construction des sous-marins, que sera confiée la réalisation du projet.

Pour le Redoutable, on est partis d'une feuille blanche.

Jean-René Lelias, ancien sous-marinier, a travaillé sur la construction et les essais du sous-marin. Il nous raconte comment le Redoutable a été construit.

En 1967 le Redoutable fait ses essais. Il est admis au service actif en 71. Après avoir navigué pendant 20 ans , il est désarmé et installé dans la Cité de la Mer pour devenir un musée.

➤ Le sous-marin Redoutable se visite à la Cité de la Mer.

