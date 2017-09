La gastronomie basque en fête

La fête de la gastronomie, 7ème édition, c'est ce week-end. France Bleu Pays basque se met à table dès aujourd'hui. Focus sur la gastronomie locale.

Le jambon de Bayonne, le piment d'Espelette, l'axoa, les chipirons à la plancha, les piquillos farcis, le Pays basque a de quoi mettre l'eau à la bouche. Et il y a le choix des tables : on compte 1 085 établissements de restauration au Pays basque nord. Du snack à la table étoilée. Avec bien sûr une forte concentration sur la côte, et Saint-Jean-Pied-de-Port, attrait touristique oblige. C'est un secteur qui recrute, avec des difficultés avouées pour trouver des cuisiniers.

La gastronomie française est inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2010. Une véritable reconnaissance d'un art de vivre, un savoir-faire, et une histoire de goûts qui ne cessent d'évoluer. A Arcangues, le chef Alexandre Bousquet (1 étoile au Michelin) place le goût au coeur de sa créativité en cuisine. Sur sa carte ne sont nommés que les ingrédients. Pas de nom de plats, rien sur leur mode de cuisson. La gastronomie doit faire rêver des clients de plus en plus exigeants affirme-t-il.

"La gastronomie est un partage autour du goût, elle doit faire rêver..." - Alexandre Bousquet, chef étoilé de l'Atelier de Gaztelur à Arcangues Copier

Aujourd'hui, tout le mode a un avis sur la gastronomie, la cuisine. La faute aux nombreuses émissions de télévision qui font saliver, relève Ramuntxo Berria, restaurateur à Saint-Jean-de-Luz.

Ramuntxo Berria, restaurateur installé à Saint-Jean-de-Luz (brasserie Olatua) depuis 18 ans. Copier

La gastronomie suit aussi les mouvances, les convictions, les "philosophies de vie". Et la demande pour des plats vegans (végétaliens), qui n'autorisent aucun produit d'origine animale, est de plus en plus forte. Le Pays basque n'échappe pas au phénomène.

Le vegan s'invite de plus en plus sur les cartes. Copier

Pas de viande, ni de poisson, d'oeuf, de produits laitiers ni de miel pour les vegans. Il faut faire preuve de créativité voire d'ingéniosité en cuisine. © Radio France - Valérie Menut

Le Pays basque (nord et sud) compte une quarantaine de tables étoilées. A Saint-Sébastien, le restaurant Arzak affiche 3 étoiles au Michelin. La chef, Elena Arzak, est une sommité, élue meilleure chef femme au monde en 2012. La gastronomie est une expérience sensorielle selon elle. La cuisine doit s'adapter, anticiper même, les goûts des gens.