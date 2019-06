La gastronomie drômoise à l'honneur ce weekend à Monaco en présence du Prince Albert

130 Drômois ont répondu à l'invitation de la Principauté de Monaco pour ce week-end du 22 et 23 juin. Le Rocher invite les artisans et les représentants des anciens fiefs monégasques a participer à la "2e Rencontres des sites historiques Grimaldi". L'occasion d'apporter quelques productions locales.

Drôme, France

Ils sont 130 Drômois à faire le déplacement à Monaco ce week-end pour participer aux "Rencontre des sites historiques Grimaldi". C'est la deuxième édition de cet événement qui ressemble sur un même endroit les représentants des anciens fiefs monégasques. L'occasion de faire découvrir aux habitants, les produits drômois lors d'un salon de la gastronomie.

LIRE AUSSI : Quand la Drôme appartenait au Prince de Monaco

Le nougat de Montélimar va faire le déplacement à Monaco - Capture d'écran de la page Facebook de événementiel

La défarde, l'ail et la caillette

Dans cette délégation Drômoise, il y a des politiques comme les maires de Crest, Romans-sur-Isère, Chabeuil ou Montélimar, ainsi que des artisans et producteurs. Sonia Jourdan profite de l'occasion pour embarquer dans la soute du bus la Défarde de Crest. "On a vraiment espoir que les Monégasques découvre cette recette de tripes ancestrale à la ville de Crest. Et j'ai vraiment espoir de faire un tabac", raconte cette drômoise. Un état d'esprit que partage Fanny Boutarin de la Maison Boutarin, spécialiste de l'ail : "Notre objectif, c'est vraiment de sortir du territoire drômois et de faire découvrir aux habitants de Monaco notre ail et plus précisément l'ail noir".

Ils sont plus de 130 Drômois à prendre la route direction Monaco - DR

Une belle vitrine

Dans la délégation, des hommes et des femmes politiques vont également faire le déplacement. L'occasion de montrer la Drôme à plusieurs milliers de personne : "Économiquement et touristiquement c'est bien de parler de nos villes et ça peut permettre aux monégasques de connaître ces villes qui étaient "chez eux", et ainsi pourquoi pas leur donner envie de venir nous voir", raconte Danielle Borderes, conseillère municipale.