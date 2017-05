La gastronomie et la culture réunionnaises s'invitent à Guéret

La troisième édition de "Saveurs et contes de La Réunion" se tient jusqu'à samedi à la Chapelle de la Sénatorerie à Guéret : l'occasion de déguster des spécialités créoles mais aussi de se cultiver et de débattre. L'immigration est le thème retenu cette année.

C'est le rendez-vous annuel des gourmands amateurs de cuisine créole : "on vient chaque année faire le plein", résume Françoise, une Guérétoise, "nous raffolons de la cuisine réunionnaise", ajoute son mari, qui nous ouvre son panier, "ananas Victoria, gingembre, samoussas, bouchons réunionnais, etc.". A la chapelle de la Sénatorerie, on trouve de tout, bière dodo, rhum arrangé et Ti Punch compris... "A emporter ou sur place, nous avons installé une tente devant la chapelle pour ceux qui veulent déjeuner sur place le midi", explique Christian Bonvincini, le président du Cercle d'amitié créole, l'association qui organise ce rendez-vous.

Le thème de cette année : l'immigration, comment vivre ensemble ?

Mais outre se sustenter, on peut aussi se cultiver et débattre à la Chapelle : le thème retenu cette année : l'immigration. Comment vivre ensemble ? Tant à La Réunion qu'en Creuse. "La Réunion est un modèle en la matière", assure Eric Boyer, principal d'un collège sur l'île et invité cette semaine pour présenter des conférences aux écoliers, "nous accueillerons environ 800 enfants et ados creusois d'ici à la fin de la semaine", résume le président de l'association. "On veut leur parler d'identité et de migrations de manière concrète", abonde Eric Boyer, "La Réunion était une île déserte et aujourd'hui, elle accueille près de 900.000 habitants venus de toutes les cultures. Le liant entre tous ces gens, c'est le métissage, la citoyenneté française et l'Ecole !".

A la Chapelle de la Sénatorerie, le visiteur peut aussi parcourir les expositions installées pour l'occasion. "Les collégiens de Marouzeau ont fait un superbe travail sur les vagues d'immigration en Creuse", ajoute Christian Bonvincini, "immigrants italiens, espagnols, réunionnais, turcs... Ils venaient d'ailleurs et aujourd'hui, ils font partie de l'histoire de ce territoire, de son identité."

Renseignements sur le site Internet du Cercle d'amitié créole de la Creuse.