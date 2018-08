Loire, France

Vos enfants s'ennuient pendant les vacances ? Le groupement de gendarmerie de la Loire a la solution pour vous ! Elle lance, en ce mois d'août, un concours de dessins pour les enfants.

Pourquoi ce concours?

Chaque année près de 15.000 enfants de tous âges assistent à une séance de prévention conduite par un gendarme. Ce concours de dessin est une activité plus ludique, plus légère, pour ce mois d'août. Ainsi, le Colonel Romain Pascal, le commandant de groupement de la Gendarmerie de la Loire, espère rendre le gendarme plus sympathique aux yeux des enfants " on veut casser l'image caricaturale du gendarme au bord de la route notamment en cette période des 80km/h".

Comment participer ?

Le principe est simple. Tous les enfants âgés de 3 à 15 ans peuvent participer. Ils doivent faire un dessin mettant en scène des gendarmes "des policiers ce sera aussi accepté" ironise déjà le colonel Romain Pascal qui organise le concours. Les dessins sont à envoyer par mail (sc.ggd42+communication@gendarmerie.interieur.gouv.fr) ou via la page facebook des gendarmes de la Loire. Le prénom et l'âge de l'enfant doivent être précisés pour chaque dessin.

On gagne quoi ?

La bonne question ! Les plus grands dessinateurs seront désignés par un jury à la rentrée. Les plus chanceux gagneront des petits lots et ils auront également la possibilité de visiter une caserne de gendarmerie, à priori la plus proche de chez eux. Les premiers dessins sont déjà arrivés à la gendarmerie !