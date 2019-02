La « Gentiane bleue » est rentrée à Dijon après son dernier voyage de la saison

Dijon, France

La Gentiane Bleue, c'est un train spécial qui part de Dijon tôt le matin en direction de la gare des Longevilles, dans le Doubs, et revient le soir. Le prix du billet, 46, 50 €, comporte l'aller-retour en train, la navette jusqu'à la station de Métabief, le forfait ski alpin, et l'assurance journalière. Mais il ne faut pas rater le coche : ce train n'a circulé que quatre jours, les 20 et 27 janvier, ainsi que les 9 et 17 février. C'était donc ce dimanche la dernière occasion d’en profiter.

Un billet train-forfait ski pour un prix raisonnable

A 19h30, le train s’est arrêté en gare de Dijon-Ville, déversant sur le quai des voyageurs-skieurs fourbus mais heureux. Loïc était parti avec un petit groupe d’amis : « je trouve que c’est bien organisé. A 9 heures, on est prêt, on est chaussé. Il y a de tout, des pistes noires, vertes, rouges, c’est nickel ». Le jeune homme a loué son matériel sur place pour 14 euros, qui sont venus s’ajouter au billet train-forfait à 46, 50 €. La facture est donc tout-à-fait raisonnable.

Marie et Marlène quant à elles se sont encombrées de leur propre matériel. Elles n’ont donc pas eu à payer de location. Les deux amies sont enchantées de leur escapade : « on a skié toute la journée, sous le soleil de Métabief, c’est fatigant mais idéal ». Elles jugent la formule « rapide, économique et écologique ».

Ça évite la fatigue au volant au retour

Un avis partagé par Charles, qui descend du train avec sa famille et des copains : « ça vous évite de prendre la voiture, de payer l’autoroute, et la fatigue au volant au retour ». La station offre-t-elle de quoi satisfaire les skieurs les plus émérites ? « Je pense que quand on a un gros niveau de ski, mieux vaut aller dans les Alpes. Mais pour des gens qui ont un ski moyen à moyen-plus, ça suffit. Pour s’éclater entre amis une journée, c’est très bien ».

Hugo, 8 ans, vient de vivre sa deuxième expérience sur les pistes, il a essayé des pistes bleues et vertes, et n’a même pas l’air fatigué. Sa maman à ses côtés, n’a qu’un regret : devoir attendre l’année prochaine pour remonter à bord du train spécial : « c’est dommage que ce soit le dernier, je pense qu’il en faudrait quelques-uns de plus, parce que pour moi qui ne connaissait pas le ski, c’était vraiment une opportunité ».