La Géode à Paris tente de se réinventer

Située au Nord-Est de Paris, dans le parc de la Villette, la Géode a désormais trente-trois ans et cherche un nouveau souffle. Le principal actionnaire Universcience a lancé un appel à "projets innovants" même si l'équipement a déjà entamé sa mutation.

Se renouveler, s'adapter aux évolutions en matière de technologie de l'image, c'est l'enjeu auquel fait face aujourd'hui la Géode. Cet équipement situé parc de la Villette dans le Nord-Est de Paris attire de moins en moins de visiteurs depuis sa création en 1985. Avant tout salle de cinéma qui propose l'écran le plus grand d'Europe, la Géode a entamé sa reconversion, avec depuis le mois de novembre un parcours de réalité virtuelle avec casques et expériences immersives.

La salle de cinéma de la Géode avec son écran de 1000m2 pour une vision à 180 degrés. (Image fournie par la Géode)

Le public ne se bouscule plus dans la salle de cinéma de 400 places, à l'écran hémisphérique de 1000 m2 qui propose des films 2D ou 3D grand public sur les thèmes de l'exploration, la découverte scientifique et l'ouverture sur le monde. D'un million de spectateurs par an à sa création, on est passé autour de 450 000 il y a 5 ans et aujourd'hui à 300 000. Parmi eux, la moitié des visiteurs viennent pour la première fois.

Plusieurs raisons expliquent ce déficit de fréquentation : la crise économique, les attentats, le vieillissement des équipements mais aussi le manque d'investissement pour innover, renouveler l'offre. Laurent Dondey, directeur de la Géode

Un univers concurrentiel

La concurrence dans le domaine des loisirs audiovisuels est devenue importante. Un cinéma Pathé Imax a ouvert ses portes dans le nouveau centre commercial de La Villette, Vill'Up avec seize salles. Les superproductions cinématographiques en 3D se multiplient comme Gravity ou Avatar, ainsi que les jeux vidéos sophistiqués.

Pour adapter son offre, la Géode propose depuis novembre un parcours de réalité virtuelle, d'une heure, avec casques et contenus variés. Par groupe de neuf, des animateurs guident les participants vers trois ateliers qui mêlent courts métrages, jeux d'agilité, d'action avec des capteurs. Une immersion à 360° au milieu des animaux du zoo de Thoiry par exemple.

casque de réalité virtuel sur la tête, on peut tester des expériences à 360° dans le hall de la Géode (photo fournie par la Géode)

expérience de réalité virtuelle à la Géode à Paris © Radio France - Marion Chantreau

Un appel à "projets innovants"

Actuellement exploitée par une société d'économie mixte, dont l'actionnaire principal est Universcience (l’établissement public regroupant la Cité des Sciences, voisine de la Géode, et le Palais de la Découverte), la Géode ne perçoit pas un centime de subvention et verse même 1 million d'euros de loyer par an à sa maison mère. Pour éviter le déclin, le président d'Universcience a lancé un appel à "projets innovants" en début d'année 2017. Une privatisation totale de la Géode (qui réalise un chiffre d’affaires de trois millions d'euros) n’est pas exclue, selon Universcience.